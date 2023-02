Moria Casán habló de su relación con Susana Giménez y zanjó una incógnita histórica

escuchar

Ana María Casanova, mejor conocida como Moria Casán, se atrevió a tocar un tema sensible, que aún perdura en los medios de comunicación y en quienes siguen de cerca la vida de la actriz y exvedette: su histórica “rivalidad” con Susana Giménez. Al respecto, en una entrevista que dio recientemente, la estrella de 76 años analizó su vínculo con la rubia y explicó cómo es actualmente la relación entre ambas.

Desde siempre, se relacionó a Susana y a Moria como buenas compinches. Debido a su similar trabajo en las tablas, la blonda y la morocha conquistaron a su manera el corazón argentina. Sin embargo, con el paso del tiempo, la exvedette se calzó una bandera social más alejada de la imagen de estrellato tipo Hollywood que representa Giménez.

Moria Casán, se mostró tajante y reveló el vinculo que mantiene con Susana Giménez (Fotografía de Federico Bartolo) Gentileza Fundación Dr. Enrique Rossi

En diálogo con la revista Gente, Moria reavivó una incógnita sobre una supuesta rivalidad entre ellas que se fecundó antes de los años 90 y que aún perdura en nuestra cotidianidad. Entonces, admitió que nunca llegaron a ser “amigas”, si bien en más de una ocasión visitó a Susana en su programa.

“Nuestra relación quedó anclada en los 80. He ido muchas veces a su programa pero, contrariamente a lo que se cree, la que nunca fui a verla al teatro fui yo”, dijo la actriz del taquillero espectáculo Brujas. Y profundizó: “Reconozco que yo he dicho cosas ofensivas, pero siempre fueron en joda. De cualquier manera, cuando se habla de mi amistad con Susana, no es tal. Porque ni nos hablamos ni nos saludamos para nuestros cumpleaños”.

Más allá de esto, la exvedette resaltó el interés de Susana por el bienestar de su hija y algunas actitudes de la blonda para que entablaran un lazo más cercano. “No hay una rivalidad. De hecho, ella siempre fue muy gentil con mi hija y también me ha invitado a algún Año Nuevo en La Mary. Pero, bueno, tenemos otro crecimiento”, dijo.

Moria Casán sobre Susana Giménez: "No hay una rivalidad" Instagram

En relación a esto, Moria analizó la carrera y profesionalismo de Susana y se diferenció plenamente de su persona. “Ella aún tiene como esa voz infantil y sigue replegándose en la era del ‘Shock’. Aunque está disfrutando de todo lo que logró, siento que lleva su vida recluida como Greta Garbo… Bueno, no tanto”.

Cabe destacar que, durante el año pasado, se recrudeció el intercambio de palabras entre Susana y Moria en los medios de comunicación. Tras la decisión de la diva de los teléfonos de abandonar la Argentina para establecerse de manera definitiva en Uruguay y sus críticas a la economía nacional, la actriz reavivó parte del supuesto enfrentamiento entre ellas. “Yo estoy en mi país y los de afuera son de palo. Son notas de personas que no tienen nada que ver conmigo ni en esencia ni en conceptos ni en nada”, comentó Moria en una entrevista en agosto pasado para A la Tarde (América TV), y lanzó: “Después de 40 años que me sigan comparando con la albina, ahora charrúa ni siquiera me enoja, pero tengo una vida plena, hermosa”.

