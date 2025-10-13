A qué hora es la final de La Voz Argentina 2025 hoy
El certamen musical de Telefe define a su ganador en la última gala de la temporada; el público elige al vencedor a través de tres tipos de sufragio
La edición 2025 del certamen musical La Voz Argentina llega a su definición este lunes 13 de octubre. El programa, emitido por Telefe, conocerá a su nuevo ganador en una gala especial que cierra una temporada conducida por Nicolás Occhiato. Cuatro participantes disputan el primer puesto en la última emisión del ciclo, luego de un extenso recorrido que los catapultó como los favoritos de la audiencia y del jurado.
Cuál es el horario de la gran final de La Voz Argentina 2025
La definición del popular concurso musical se desdobla en dos galas consecutivas. La primera parte se emitió el domingo 12 de octubre desde las 22.15. La segunda y última parte, donde se conocerá al gran ganador, tiene lugar este lunes 13 de octubre a las 21.30 por la pantalla de Telefe y la plataforma de streaming HBO Max.
Cómo votar en la final de La Voz Argentina
La producción del programa habilitó tres métodos para que el público pueda emitir su voto y seleccionar a su cantante favorito. Las votaciones ya están abiertas y, según informa la emisora, quienes participen en la elección pueden ganar premios de hasta tres millones de pesos. Las opciones para sufragar son las siguientes:
- Página web: los seguidores pueden ingresar al sitio oficial del programa, y seguir las instrucciones en pantalla para seleccionar a su finalista preferido.
- Mensaje de texto (SMS): se puede enviar un mensaje de texto al número 9009. El contenido del SMS debe ser el nombre del participante elegido. Los comandos son ALAN, NICOLÁS, EUGENIA o MILAGROS, según corresponda.
- Código QR: durante la transmisión del programa en Telefe, aparece en pantalla un código QR. Los espectadores pueden escanearlo con la cámara de su teléfono para ser redirigidos a la plataforma de votación y registrar su elección.
Quiénes son los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025
Cuatro artistas llegaron a la instancia decisiva del certamen, cada uno en representación de uno de los equipos de los coaches. Tras superar los castings masivos, las audiciones a ciegas, las galas de eliminación y las semifinales, los concursantes que compiten por el primer puesto son:
- Alan Lez: representante del Team Lali, liderado por Lali Espósito
- Nicolás Behringer: integrante del Team Luck Ra, el equipo del cantante Luck Ra
- Milagros Gerez Amud: lLa finalista del Team Soledad, bajo la tutela de Soledad Pastorutti
- Eugenia Rodríguez: la voz del Team Miranda!, el grupo de los artistas Ale Sergi y Juliana Gattas
Cuáles son los premios para los ganadores
Todos los finalistas reciben un reconocimiento económico por su desempeño en el certamen. El conductor Nicolás Occhiato anunció que los premios se distribuirán de la siguiente manera:
- Primer puesto: El ganador obtiene 70 millones de pesos, un contrato con la discográfica Universal Music y un vehículo Volkswagen Tera 0 km.
- Segundo lugar: El subcampeón recibe 30 millones de pesos.
- Tercer lugar: Quien ocupe esta posición se lleva 15 millones de pesos.
- Cuarto lugar: El último finalista obtiene cinco millones de pesos.
Estos premios buscan incentivar las carreras artísticas de los participantes, al igual que la visibilidad obtenida en el programa como un trampolín profesional. Ale Sergi, de Miranda!, ya destacó en una emisión anterior la importancia de que los artistas moneticen el reconocimiento del público para explotar su carrera más allá del resultado del reality.
