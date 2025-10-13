Quiénes fueron todos los ganadores de la historia de La Voz Argentina

Hoy es la final de La Voz (Telefe) y el público permanece expectante para conocer quién será el ganador y a qué equipo representa. En este sentido, muchos quieren recordar a los ganadores de ediciones anteriores.

Quiénes fueron los ganadores de las anteriores emisiones de La Voz

Los ganadores de todas las ediciones de La Voz Argentina son:

Gustavo Corvalán (2012), del equipo de Soledad Pastorutti. Fue el primer ganador y se destacó con su interpretación de “Vuélveme a querer”.

Gustavo Corvalán en La Voz Argentina Archivo 2012

Braulio Assanelli (2018), uruguayo, del equipo de Ricardo Montaner. Se hizo muy popular por su estilo acústico y romántico.

El uruguayo Braulio Assanelli se consagró como el segundo ganador de La Voz Argentina

Francisco Benítez (2021), del equipo de Soledad Pastorutti. Su historia de vida y talento vocal emocionaron al público.

El cordobés Francisco Benítez se consagró ganador de La Voz Argentina 2021

Yhosva Montoya (2022), quien ganó con el 52.4% de los votos y fue conocido por su estilo que fusiona folclore y pop.

Yhosva Montoya, último ganador de La Voz Argentina

Cuándo es la final de La Voz Argentina

La final de La Voz Argentina termina este lunes 13 de octubre a las 21.30. Termina después de una primera parte en la emisión del domingo 12, donde cantaron todos los finalistas.

Cuáles son los premios de La Voz Argentina

Con respecto al premio económico que reciben los cuatro finalistas, el conductor Nicolás Occhiato anunció que se distribuirán del siguiente modo:

Primer puesto: 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km.

70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km. Segundo lugar: 30 millones de pesos.

30 millones de pesos. Tercer lugar: 15 millones de pesos.

15 millones de pesos. Cuarto lugar: 5 millones de pesos.

De esta manera, todos los finalistas obtendrán un reconocimiento económico, además de la visibilidad pública que ofrece participar en el programa. Cada uno de los premios tiene como objetivo incentivar a los participantes a que continúen fortaleciendo su faceta artística y así utilizar como trampolín al programa de Telefe.

Quiénes son los finalistas de La Voz Argentina

Los finalistas de La Voz Argentina 2025 Telefe

En la semifinal de este miércoles 8 de octubre, se dieron a conocer a los cuatro finalistas de la edición 2025 de La Voz Argentina:

Team Lali: Alan Lez .

. Team Luck Ra: Nicolás Behringer .

. Team Soledad: Milagros Gerez Amud .

. Team Miranda!: Eugenia Rodríguez.

Cómo se vota

Para votar al ganador en las galas de la final se pueden enviar un mensaje de texto con el nombre del participante al 9009 o bien se puede ingresar a la web del programa. Dentro de las personas que manden su votación, se sortean premios de hasta $3.000.000. Las votaciones ya están abiertas para que el público elija a su artista favorito.

Cómo ver La Voz Argentina en vivo

Los semifinalistas del Team Miranda! en La Voz Argentina

El reality se puede ver en vivo por televisión o por streaming. En el primer caso, es a través de distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por el Canal 10.

Existen distintas maneras de seguir el programa de forma online. Una de ellas es por el sitio oficial de Telefe, por el cual es posible ver la programación en vivo. Para ello, solo hace falta ingresar a MiTelefe y seleccionar en el menú superior la opción “Vivo”. Por esta página web también se pueden ver los episodios que ya se emitieron.