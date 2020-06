Romina Malaspina le planteó una queja por su Iphone al fallecido gurú tecnológico que fundó Apple Crédito: Instagram

10 de junio de 2020 • 16:13

La ex Gran Hermano Romina Malaspina , que participó del reality show en 2015, se hartó de una falla en su Iphone y decidió tomar cartas en el asunto. La actual panelista de Canal 26 usó su cuenta de Instagram para dirigir un mensaje a Steve Jobs , aunque no recordó que el fundador de Apple falleció hace nueve años.

De acuerdo a la queja de la modelo, la función de reconocimiento facial de su teléfono falla ahora que usa tapabocas para prevenir el contagio de coronavirus . Esta queja, que manifestaron varios usuarios, provoca que el desbloqueo del celular deba hacerse manualmente.

"Steve Jobs creo que tiene trabajo que hacer", escribió Malaspina en una story . "Seguro notaron que el FaceID no funciona con el tapabocas puesto y eso me rompe mucho las bolas porque tengo que poner el código cada vez". manifestó. Además, envió un mensaje a los "muchachos de Apple" y les pidió que se reinventen: "No estaría mal un "Eye ID".

En una story, la ex Gran Hermano Romina Malaspina le hizo un reclamo a Steve Jobs

Jobs murió el 5 de octubre , a los 56 años de edad, después de una prolongada batalla contra el cáncer y desde entonces se han multiplicado los comentarios sobre su vida e influencia en la era digital, desde su visión hasta las disputas con otras empresas.