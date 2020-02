Premios Oscar 2020: quién va a ganar, quién debería ganar las estatuillas

El irlandés, de Martin Scorsese Crédito: Netflix

Película

Quién debería ganar: El irlandés

Las nueve películas nominadas ofrecen un muy buen nivel artístico y cada una tiene sus méritos y hallazgos particulares, pero son dos autores como Martin Scorsese ( El irlandés) y Quentin Tarantino ( Había una vez... en Hollywood) quienes han concretado los proyectos más ambiciosos, arriesgados, personales y fascinantes de la cosecha 2019. Ninguno de ellos, de todas formas, figura entre los favoritos para la ceremonia.

Quién va a ganar: 1917

Todo indica que será una disputa muy pareja entre la sorprendente Parasite y otra que fue ganando fuerza en la recta final como 1917, pero aunque el coreano Bong Joon-ho seguramente ganará la estatuilla de mejor película internacional y podría quedarse además con la de guion original o incluso con la de dirección, lo más probable es que finalmente sea el film del inglés Sam Mendes ambientado durante la Primera Guerra Mundial el que termine consiguiendo el galardón principal. El reciente triunfo de 1917 en los Bafta británicos y la larga tradición de historias bélicas que ganaron el Oscar en la máxima categoría podrían inclinar la balanza en una de las batallas más cerradas, imprevisibles y apasionantes en mucho tiempo.

Diego Batlle

Actor

Quién debería ganar: Joaquin Phoenix, Guasón

Es infrecuente que la Academia sorprenda en las categorías actorales cuando el favorito ya se aseguró previamente el Globo de Oro, el Critics' Choice, el SAG y el Bafta, premios ya cosechados por el actor de Guasón. Por otro lado, Phoenix también corre con ventaja por haber sido nominado en tres oportunidades (por Gladiador como mejor actor de reparto; por Johnny y June, pasión y locura y The Master como actor principal), y por ser el protagonista excluyente del film con más candidaturas este año. El largometraje de Todd Phillips compite en once categorías y, aunque no tiene chances en el rubro de mejor película, la cantidad de nominaciones que recibió hace que la balanza se incline hacia su figura central.

Quién va a ganar: Joaquin Phoenix, Guasón

La principal competencia de Phoenix es Adam Driver por Historia de un matrimonio, pero si tenemos en cuenta que el drama de Netflix dirigido por Noah Baumbach se fue "desinflando" durante la temporada de premios -con excepción del reconocimiento a Laura Dern-, el Oscar para Phoenix (también un guiño a la popularidad de Guasón, a su naturaleza mainstream y a su apasionado fandom) parece estar sellado.

Milagros Amondaray

Actriz

Quién debería ganar: Saoirse Ronan, Mujercitas

La actriz irlandesa sigue profundizando esa presencia escénica casi sobrenatural que convirtió a su debut en Expiación en un acontecimiento cinematográfico. A los 25 años, Ronan tiene cuatro nominaciones al Oscar gracias a su talento para humanizar tanto a soberanas trágicas ( Las dos reinas) como a inmigrantes ambiciosas ( Brooklyn). Quizá sea ese el rasgo en común que atraviesa a todos sus personajes: mujeres que quieren más de la vida de lo que sus circunstancias se dignan a ofrecerle, como ocurría con la melodramática adolescente Lady Bird, y también en esta, su segunda colaboración con Greta Gerwig, quien afirmó que su actriz era tan autora de la revolucionaria adaptación del clásico de Louisa May Alcott como ella misma. La ferocidad, independencia y vulnerabilidad de su Jo March le dan la razón.

Quién va a ganar: Renée Zellweger, Judy

La Garland de Zellweger tiene todos los condimentos para convencer a la Academia: es una celebración de la vida y el talento de una estrella del Hollywood clásico que permite que el mismo establishment, al premiarla, lave sus culpas públicamente por su rol en sus adicciones y traumas y en su temprana muerte. Zellweger ciertamente conmueve con un retrato que se aleja de la imitación y se vuelca al expresionismo, especialmente en los números musicales.

Dolores Graña

Actor de reparto

Quién debería ganar: Brad Pitt, Había una vez. en Hollywood

Brad Pitt es una de las últimas estrellas del tiempo en el que todavía existían las estrellas. A fines de los años 90, aquel universo dorado del star system dejó paso al mundo de las franquicias, los trajes de superhéroes y el plástico terreno del CGI y las glorias inventadas. Ese carisma que definió su aura desde el comienzo, que despegó en Thelma & Louise y peleó contra la belleza que opacó su talento de actor clásico, hoy se corona en una película hecha a su justa medida. En la que da su mejor actuación y condensa toda su trayectoria.

Quién va a ganar: Brad Pitt, Había una vez...en Hollywood

Sus discursos en las múltiples ceremonias que lo tienen subido al podio -magistralmente escritos por algún genio escondido en el backstage-, repartiendo chistes y agradecimientos juegan con la autoconciencia de ese lento camino hasta el presente. Este año fue "su" año, no solo por la nominación al Oscar y su casi seguro triunfo, por la también excelente interpretación en una película difícil como Ad Astra, sino por haber demostrado que son las estrellas de siempre las que siguen dando al cine ese brillo que no se apaga.

Paula Vázquez Prieto

Actriz de reparto

Quién debería ganar: Kathy Bates, El caso de Richard Jewell

El protagonista de la última película de Clint Eastwood es un héroe atípico: Richard Jewell (buen trabajo de Paul Walter Hauser), un guardia civil obsesionado con la seguridad de su país, capaz de evitar un atentado terrorista, asombrosamente naif y muy apegado a su madre. Si hay algo que ayuda a entender mejor esa compleja psicología es justamente el personaje que interpreta Kathy Bates con un compromiso admirable, insuflándole angustia y una ternura que tiñe por completo a la historia. Ganó un Oscar por la perturbadora Annie Wilkes de Misery. Merece otro por este papel inolvidable.

Quién va a ganar: Laura Dern, Historia de un matrimonio

No caben dudas del talento de Laura Dern. Basta con recordar sus notables performances en Terciopelo azul, de David Lynch, cuando tenía apenas 19 años, o en Noches de rosa, cuatro años después. Su carrera ingresó en una zona de medianía hasta que la serie Big Little Lies nos recordó de lo que es capaz y llamó la atención de Noah Baumbach, quien la convocó para Historia de un matrimonio y le dio un papel que ella abordó con un registro pomposo y exacerbado, de esos que suelen cautivar en Hollywood y que seguramente la harán ganadora de otro premio, luego del éxito en los Globos de Oro.

Alejandro Lingenti

Guion original

Quién va a ganar: Bong Joon-ho y Han Jin-won, Parasite

Parasite es un fenómeno mundial, que parece haber capturado un clima de época que trasciende fronteras. Los méritos del film son muchos pero la construcción de los personajes y la progresión del tono de comedia que se va oscureciendo, combinada con el comentario social, están establecidos en el guión. El idioma le juega en contra a la hora de las votaciones pero el furor que ha generado y el hecho de que el sindicato de guionistas (WGA) lo haya premiado indican que el film coreano podría ganar en esta categoría.

Quién debería ganar: Rian Johnson, Entre navajas y secretos

Es una pena que el film de Johnson no sea premiado por uno de sus mayores aciertos. El guionista y director homenajea al policial de enigma clásico y le da una vuelta de tuerca, con una trama que funciona como un mecanismo de relojería. Esto puede sonar demasiado técnico pero la clave es que todo está teñido por un humor eficaz y elegante. Aunque su comentario social no es menos pertinente ni poderoso que el Parasite, Entre navajas y secretos tiene en contra algo que la Academia parece no poder perdonar: es demasiado divertida.

María Fernanda Mugica

Guion adaptado

Quién debería ganar: Greta Gerwig, Mujercitas

Que la octava adaptación de una novela escrita hace más de 150 años consiga sorprender, emocionar, reflexionar y hasta reinvidicar las intenciones y la vida de su autora es una hazaña notable en sí misma. Pero Greta Gerwig además logra transmitir la modernidad del relato creado por Louise May Alcott sin barrer con el contexto histórico en el que fue escrito y publicado. La sutileza y el equilibrio con la que la guionista y directora logra plantear temáticas feministas sin recorrir a discursos aleccionadores ni descuidar la sensibilidad propia del material de origen es un triunfo del cine contemporáneo.

Quién va a ganar: Taika Waititi, Jojo Rabbit

Después de haber ganado el premio a mejor guión adaptado entregado por el sindicato de guionistas y el galardón de los Bafta en la misma categoría, Taika Waititi es el favorito para quedarse con este rubro. Especialmente porque Jojo Rabbit cuenta el tipo de historia que suele atraer a los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El film tiene como personaje principal a un niño que utiliza su imaginación para lidiar con la ausencia de su padre y con la guerra, siempre presente en la vida cotidiana de su pueblito alemán en los años 40. Un protagonista infantil que sufre a causa del nazismo es, en principio, una propuesta argumental demasiado tentadora para los votantes que históricamente se inclinaron por reconocer ese tipo de relatos.

Natalia Trzenko

Director

Quién va a ganar: Sam Mendes, 1917

Si el Oscar a la mejor película es ante todo el reconocimiento a una producción integral, el premio al mejor director consagra al responsable del manejo de todo ese impresionante dispositivo. Es posible que la Academia reconozca en Mendes la destreza para usar esos medios, aplicarlos a una obra que capta el clima de época y lo trae a la actualidad. Además de lograr que todos los recursos que conforman una producción como esta logren destacarse. Eso es lo que logra apreciarse a primera vista, por más que 1917 esté por debajo de la mayoría de las otras películas nominadas.

Quién d ebería ganar: Martin Scorsese, El irlandés

La Academia siempre fue injusta con quien seguramente es el mejor director estadounidense vivo. Demoró muchísimo en reconocerlo (ganó ese premio en 2007 con El infiltrado y nunca volvió a hacerlo) y ahora repite la omisión. En El irlandés recorre medio siglo de la historia de EE. UU. y podría decirse que escribe la página final de toda una filmografía dedicada a retratar el alma de esa sociedad, aun desde sus aspectos más oscuros. Scorsese es el verdadero dueño de una obra profunda y testamentaria.

Marcelo Stiletano