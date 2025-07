La actriz de Televisa que se suma a las críticas contra Florinda Meza: “Quería estar en el top”

En medio de las críticas en contra de Florinda Meza, la actriz Rosita Bouchot compartió su opinión sobre la viuda de Chespirito. Aseguró que la conoció antes de interpretar el papel de “Paty” en la popular producción de Televisa, cuando las dos tomaron juntas clases de jazz, que siempre fue altiva y que le faltaba el ángel que sí tenían otros personajes de El Chavo del Ocho, como “La Chilindrina”.

Rosita Bouchot “Paty” revela cómo fue compartir pantalla con Florinda Meza

En una entrevista para el programa Sale El Sol, la famosa compartió que comenzó a trabajar en el programa de Televisa gracias a la recomendación de Horacio Gómez Bolaños, hermano de Chespirito. Además, expuso a Florinda Meza por su actitud arrogante dentro y fuera del set de grabación.

Bouchot mencionó que conoció a la viuda del protagonista de El Chavo del Ocho antes de llegar a la producción para interpretar el papel de “Paty” y aseguró que la famosa siempre se sintió “hecha a mano”.

“Siempre fue muy así (altiva)… yo creo que es lo que agarró Chespirito para ponerla de la creída, era lo que vibraba la vieja chancluda”, dijo la actriz entre risas.

Así fue su relación con Chespirito y otras estrellas de la serie

Además, la famosa aseguró que no tiene duda de la capacidad de Meza para la actuación, aunque sí le faltaba el ángel que tenían otros personajes, como el de “La Chilindrina”, interpretado por María Antonieta de las Nieves.

La intérprete también compartió que sintió mucha tristeza tras el fallecimiento de Gómez Bolaños, ya que “Doña Florinda” trataba muy mal a los reporteros y tenía conflictos personales con otros actores de El Chavo del Ocho.

Rosita Bouchot conoció a Florinda Meza antes de formar parte de El Chavo del Ocho y siempre le pareció muy engreída. Foto: Instagram / @rositabouchot

Excelsior menciona que la también guionista comentó que la viuda de Chespirito “no le importo crecer como mujer a costa de pisotear a quien fuera, quería estar en el top”, lo que demostró que su ambición fue más fuerte que sus valores.

Quién es Rosita Bouchot, actriz que recordó cómo le coqueteó Roberto Gómez Bolaños

Luego del estreno de la bioserie Chespirito: sin querer queriendo, Bouchot alcanzó la fama en las redes sociales al narrar la vez en la que supuestamente Roberto Gómez Bolaños se le insinuó.

La famosa declaró que al comenzar a trabajar en este programa familiar, el escritor y comediante supuestamente se acercó a ella, la visitó en su camerino y le hizo un comentario provocativo, según El Universal.

“Me dijo que no sabía si me llamaba como actriz o como mujer, en ese momento me bloqueé toda, me quedé callada”, recordó.

Las palabras de Chespirito la dejaron muda en aquel momento, pues la intérprete apenas iniciaba su carrera y también era muy joven como para saber qué responder, aunque sí dejó en claro que no hubo más comentarios ni insinuaciones por parte del actor.

Rosita Bouchot reveló que Chespirito se le insinuó en su camerino y ella no supo qué responder. (Archivo)

Bouchot también descartó la idea de que el escritor fuera tan mujeriego como dicen, pues nunca intentó besarla o tocarla y tampoco la invitó a salir, lo que la llevó a pensar que su comentario no tenía ninguna pretensión detrás.

La actriz reveló que Meza ejercía un gran control sobre Roberto Gómez Bolaños y que muchos de sus compañeros actores ya no querían hablar con la intérprete de “Doña Florinda” debido a su carácter complicado.

Rosita Bouchot dio vida a la segunda versión del personaje de “Paty”, el interés romántico de “El Chavo” en la popular serie de televisión, que tuvo un total de cuatro actrices distintas durante toda la transmisión del programa.

Rosita Bouchot dio vida a la segunda versión del personaje de "Paty" en El Chavo del Ocho. Foto: Instagram / @rositabouchot

La artista también formó parte de El Chapulín Colorado, en donde interpretó los papeles de una empleada de servicio y una esclava. Recientemente, participó en producciones como La Rosa de Guadalupe y Como Dice El Dicho, aunque también cuenta con una gran trayectoria en teatro.