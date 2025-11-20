Qué es la alopecia, la condición que reveló tener Aldana Masset, candidata argentina a Miss Universo 2025

Aldana Masset representa a la Argentina en el concurso Miss Universo 2025 que se celebra en Tailandia. A sus 25 años, la asesora de moda y cantante desfiló el miércoles por las pasarelas del Impact Arena de Pak Kret y dejó boquiabiertos a los presentes por su despampanante figura.

Aldana Masset y su pasada en traje de baño en el concurso de Miss Universo

Oriunda de la localidad de Valle María, en la provincia de Entre Ríos, Masset participó anteriormente en Miss Universo Argentina en 2019 y cuenta con tal experiencia para desenvolverse con soltura en el escenario. Además de lo que se habla de ella en el concurso de belleza, la propia Masset, en su cuenta de TikTok, reveló que sufre de alopecia, una enfermedad autoinmunitaria que produce la perdida total o parcial del cabello.

“La pérdida del cabello puede afectar solo al cuero cabelludo o a todo el cuerpo, y puede ser temporal o permanente. Puede ser el resultado de la herencia, cambios hormonales, afecciones médicas o una parte normal del envejecimiento”, destacó el sitio especializado Mayo Clinic sobre este problema de salud que padece Masset.

Aldana Masset, en su cuenta de TikTok, confirmó que tiene alopecia, una enfermedad autoinmunitaria que afecta al cuero cabelludo

Los signos y síntomas de la alopecia son muchos y de los más variados. Entre ellos están: la perdida gradual de cabello en la parte superior de la cabeza; las calvas circulares o irregulares; el aflojamiento repentino del pelo y la pérdida total del cabello.

Con un origen genético y hormonal, la alopecia no distingue de género, aunque, según estudios médicos, ataca mayormente al público masculino y, una parte menor, al femenino, como es el caso de Masset, quien, durante años, prefirió tapar o esconder la aparición de la calvicie, hasta que en un momento decidió exteriorizar sus sentimientos y mostrarse tal cual es.

Aldana Masset confirmó que tiene alopecia

Mediante una publicación en TikTok, la modelo, cantante y asesora de imagen de 25 años se abrió ante sus seguidores y confirmó que padece alopecia, una condición que afectó su imagen pública y que debió tratar para poder superar los prejuicios de la sociedad.

El desfile de Aldana Masset en Miss Universo que causó furor (Fuente: Instagram/@missuniverse)

“Tengo alopecia. Nací con esta condición, en esta zona -se muestra al costado del lóbulo frontal- no me crece el pelo y no me va a crecer nunca. Durante mucho tiempo fue una gran inseguridad, por eso nunca lo hice público, pero hoy es algo que a mí me hace sentir fuerte porque puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones. Hoy es algo que me da seguridad”, confirmó la modelo, quien lleva la bandera argentina en Tailandia en el concurso de belleza Miss Universo.

En esa misma línea, siguió: “Podría taparme esta zona, de hecho pensé en ponerme maquillaje, pero esta soy yo. Es parte de mí. Me costó mucho darlo a conocer y hoy que estoy en una plataforma tan grande como Miss Universo puedo mostrar que todos tenemos inseguridades y es lo más normal del mundo. No existe la perfección”.

A los 13 años, Masset comenzó con sus primeras campañas para ser modelo. En paralelo, perfeccionó su voz para trascender en la industria musical como cantante de la banda Agapornis, la cual abandonó en el año 2023. Actualmente vive en Brasil y está en pareja con Fausto Vera, jugador del Atlético Mineiro.

Aldana Masset junto a su novio Fausto Vera, jugador de fútbol. Fotos/Instagram: @aldumasset

Tras varios años de preparación, este viernes 21 de noviembre se conocerá quién será la ganadora de Miss Universo, un concurso que la tiene como una de las favoritas.