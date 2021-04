Preocupada: Sabrina Ravelli contó que atraviesa una complicación en su embarazo

Mientras transita el séptimo mes de embarazo, Sabrina Ravelli (36) fue invitada al estudio de Intrusos. Allí, la actriz y DJ reveló que su bebé tiene una complicación y detalló la recomendación que le hicieron sus médicos: alimentarse más y abandonar la actividad física hasta que nazca su hija.

Alejada de los medios después de su separación de Matías Alé, de La peluquería de Don Mateo, de haber vivido en Estados Unidos y España y haber descubierto una nueva vocación como disc jockey, Ravelli enfrenta un nuevo desafío en su vida: junto a su pareja, Maximiliano, están esperando su primera hija.

“Fue buscado con mucho amor”, expresó cuando dio la noticia de su embarazo, que también compartió en las redes sociales. Este viernes, en el ciclo de América conducido por Adrián Pallares, explicó las dificultades que está atravesando en esta etapa.

“Como muy bien. El tema es que estaba haciendo actividad física, no al extremo, sino dos veces por semana. Una vez por semana media hora de natación y una por semana, aparatos. Algo tranquilo, pero parece que todo lo que consumía, a la vez, lo estaba desgastando”, sostuvo Ravelli ante la mirada del resto del panel, compuesto por Rodrigo Lussich, Marcela Baños, Evelyn Von Brocke y Paula Varela.

A continuación, Ravelli aclaró: “Soy bastante culo inquieto, no paro todo el día, esa es la verdad. Y parece que estaba gastando energía de más y la beba no tenía el peso suficiente, por eso tengo el percentil 13 cuando lo ideal es que estuviera cerca del 45 o 50. Le falta, obviamente, alimentarse, y por eso ahora como el triple”.

Sabrina Ravelli habló de una complicación en su embarazo - Fuente: América TV

Consultada por Baños sobre si el cuadro requeriría alguna medicación, en principio lo descartó. “Me cancelaron toda la actividad física, ahora tengo que estar mucho más tranquila y alimentarme mucho más para ver si no fue eso lo que me llevó a no alimentar tanto a la beba, por el desgaste”, reiteró.

Además, Sabrina precisó de qué manera el equipo médico advirtió la complicación: “Veo al obstetra cada tres semanas. En la 4D, en la semana 25 o 26, vieron que era una beba de normal a chiquitita. Y ahora, en la ecografía siguiente, al médico le llamó la atención. De los 800 gramos que pesaba en la semana 26 ahora alcanzó 1,2 kilogramos”, concluyó.

