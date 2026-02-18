Protagonizó un clásico del cine de los 80, pero pateó el tablero y hoy es uno de los abogados más exitosos de Hollywood

Comenzar a actuar profesionalmente a una temprana edad puede ser un arma de doble filo. Mientras Natalie Portman, Kieran Culkin y las hermanas Dakota y Elle Fanning supieron construir sólidas carreras y afianzarse en Hollywood, a actores como Daniel Radcliffe, Macaulay Culkin y Lindsay Lohan les costó un poco más distanciarse del papel que los llevó al estrellato. Pero también están aquellos que eligieron dar un paso al costado y transformaron la experiencia en el set de filmación en un simple recuerdo, para algunos bueno y para otros no tanto. En su caso, Jeff Cohen encontró la forma de darle un nuevo uso a todo lo que aprendió en el rodaje de Los Goonies cuando solo tenía 11 años. Hoy, a los 51, es uno de los abogados más conocidos de Hollywood.

Los Goonies se estrenó en 1985 y se convirtió en un clásico del cine (Foto: IMDb)

En 1985, siete años después de su exitoso trabajo con Superman, el director Richard Donner estrenó Los Goonies (The Goonies), basada en una historia escrita por Steven Spielberg y adaptada por Chris Columbus, sobre un grupo de amigos que siguen las pistas de un mapa para encontrar un gran tesoro. La película se convirtió en un clásico de la ciencia ficción y presentó a una nueva generación de actores: Ke Huy Quan (Data), Sean Astin (Mikey), Josh Brolin (Brand), Kerri Green (Andy), Corey Feldman (Mouth) y Jeff Cohen (Chuck). A diferencia de sus compañeros, este último entendió, a la fuerza, que su futuro estaba detrás de cámara.

“Había básicamente unos cuatro niños gordos en la ciudad, así que cada vez que había un papel para un niño gordo, veías a las mismas personas en la audición”, sostuvo Cohen, según indicó Daily Mail. La pubertad y los cambios del cuerpo le significaron el final de su carrera, puesto que dejó de conseguir papeles. “Fue terrible. Mi primer amor fue la actuación, pero la pubertad me trajo otros planes. Fue un retiro forzado. No dejé la actuación. La actuación me dejó a mí”, admitió.

Cohen, que interpretó a Chuck en Los Goonies, se retiró de la actuación en los noventa

A partir de esto, optó por realizar su formación académica en su California natal. Según su perfil de LinkedIn, en 1996 finalizó sus estudios en la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California en Berkeley y en 1997 comenzó a cursar Derecho en UCLA para graduarse tres años después con una especialización en Derecho Empresarial. En 2002, cofundó, en Beverly Hills, la firma Cohen Gardner LLP, la cual se centra en la representación en sectores de entretenimiento, medios y tecnología, de acuerdo a lo que se detalla en su página oficial.

Cohen estudió derecho y actualmente es un renombrado abogado de Hollywood (Foto: Instagram @jeff_b_cohen)

En 2023, tanto Variety como The Hollywood Reporter lo incluyeron en sus listas de los abogados más influyentes de Hollywood. De hecho, es el representante legal de su excompañero Ke Huy Quan y de Michelle Yeoh, ganadores del Oscar a mejor actor de reparto y mejor actriz principal por Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All At Once). Fue el encargado, entre otras cosas, de que él cerrara un acuerdo para hacer la serie Loki en Disney + y ella para interpretar a Madame Morrible en Wicked. Entre su lista de clientes también se encuentran los directores Bong Joon Ho (Parásitos) y Ryan Coogler (Pecadores).

Jeff Cohen es abogado de Michelle Yeoh y Ke Huy Quan (Foto: Instagram @jeff_b_cohen)

Asimismo, también probó suerte como escritor y en 2015 publicó el libro The Dealmaker’s Ten Commandments: Ten Essential Tools for Business Forged in the Trenches of Hollywood, sobre cómo negociar acuerdos y gestionar las crisis.

No obstante, a pesar de que proyectó una carrera actoral, de que asesora legalmente a uno de sus amigos de la infancia para justamente aceptar papeles importantes y de que, a diferencia de otros actores, no intentó ocultar su pasado, nunca pensó en volver a pararse delante de una cámara. “¡Para nada! Me voy a quedar en mi calabozo legal, donde pertenezco. No tengo que hacer audiciones y aun así puedo ir a las fiestas“, afirmó.