Elle Fanning compartió sus películas favoritas: desde la que le mostró Francis Ford Coppola hasta la que la acercó al Oscar

Elle Fanning vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Con 27 años recibió su primera nominación al Oscar como mejor actriz de reparto por Valor sentimental (Sentimental Value) y próximamente estrenará Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping), parte del universo literario creado por Suzanne Collins. Debutó en cine a los dos años con Mi nombre es Sam (I Am Sam) y con el correr de los años se convirtió en una de las intérpretes jóvenes más destacadas de su generación. Así como la audiencia y la crítica disfrutan de verla en escena y reconocen su trabajo, ella también tiene sus elegidos. Recientemente, compartió su lista de películas favoritas y contó las historias detrás de cada elección: desde la que le mostró el “tío Francis Ford Coppola” hasta la que le inspiró su disfraz para Halloween.

En noviembre, Elle Fanning participó del ciclo The Criterion Closet y, encerrada en un cuarto repleto de DVDs, eligió sus favoritos. El primero fue Las zapatillas rojas (The Red Shoes), un film de 1948 dirigido por Michael Powell y Emeric Pressburger y protagonizado por Anton Walbrook, Marius Goring y Moira Shearer. “Tengo una historia especial con esta película. Trabajé con Francis Ford Coppola cuando era joven, a los 13 años. Filmamos la película Twixt (2012) en Napa Valley, California, y todos nos quedamos en su casa. Yo estaba con mi abuela y comimos espaguetis todas las noches”, recordó.

Elle Fanning participó del ciclo The Criterion Closet y eligió sus películas favoritas (Foto: Captura de video)

El director propuso hacer una noche de películas y, como Coppola sabía que Fanning había hecho ballet, le mostró Las zapatillas rojas. “Estaba sumergida en la película, amándola, hasta que escuché algo y cuando miré, él estaba durmiendo, roncando”, comentó entre risas. “Así que esta es para el tío Francis”, comentó.

Las zapatillas rojas (The Red Shoes), de 1948, es una de las películas favoritas de Fanning; quien se la mostró fue Francis Ford Coppola (Foto: IMDb)

En línea con el director de El Padrino, su segunda elección fue Vírgenes suicidas (The Virgin Suicides), la cual dirigió su hija Sofia Coppola en 1999. Fue tan fanática que durante todo el secundario su usuario de Instagram fue @virginsuicide.

En tercer lugar puso Las margaritas (Daisies) de 1966. “Está ahí afuera y simplemente es hermosa de mirar. No recuerdo quién me la mostró, pero es una de mis favoritas. Siempre vuelvo, es tan colorida, es... una vibra”, sostuvo. La siguiente fue La adorable revoltosa (Bringing Up Baby) de 1938. Su elección se basó en su admiración por Katharine Hepburn, en los diálogos y en el ritmo.

En quinto lugar posicionó lo que, para ella, es el mejor trabajo de Nicole Kidman: Todo por un sueño (To Die For), película que la actriz coprotagonizó en 1995 con Joaquin Phoenix. Incluso reveló que le gustaría que el próximo Halloween ella y su novio Gus Wenner se disfracen de sus personajes. “Es una película perfecta, la amo”, dijo.

Todo por un sueño es para Fanning el mejor trabajo de Nicole Kidman (Foto: IMDb)

Luego siguió por El poder del perro (The Power of the Dog). Destacó a su amiga Kristen Dunst —nominada al Oscar a mejor actriz de reparto— y a Jane Campion, ganadora del premio de la Academia por su dirección, con quien le encantaría trabajar. “Jane, si estás mirando esto, estoy disponible para vos”, aseguró.

La peor persona del mundo (The Worst Person in the World) fue la siguiente, dirigida por Joachim Trier y protagonizada por Renate Reinsve. La definió como “una de las mejores películas de la década” y la que la impulsó a hacer Valor sentimental y trabajar bajo las órdenes del mencionado director y compartir escena con la actriz.

Tras ver La peor persona del mundo, Fanning aceptó trabajar con su director, Joachim Trier, y su protagonista, Renate Reinsve, en Valor sentimental (Foto: IMDb)

Su última elección fue la ganadora del Oscar de 2020, Parásitos (Parasite). Fanning fue una de las primeras personas en verla, puesto que fue jurada en el Festival de Cine de Cannes en 2019, cuando la película de Corea del Sur ganó la Palma de Oro. “La vimos y dijimos: ‘Dios mío, creo que acá tenemos una ganadora’”, recordó. Sus últimas dos elecciones fueron al azar y con los ojos cerrados: una fue La princesa prometida (The Princess Bride) de 1987 y la otra Yo la conocía bien (I Know Her Well) de 1965.