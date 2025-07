Qué dijo Cvitanich sobre la separación de Chechu Bonelli

Darío Cvitanich confirmó este miércoles su separación de la conductora Chechu Bonelli después de 14 años juntos. El exfutbolista rompió el silencio mediante una serie de mensajes enviados al periodista Juan Etchegoyen. Aclaró que la decisión fue en buenos términos y descartó la participación de terceras personas.

¿Qué dijo Cvitanich tras su separación con Chechu Bonelli?

El exdelantero de Boca y Banfield se refirió por primera vez a la ruptura y explicó los términos del acuerdo. “Cada uno está enfocado en su camino, tratando de reinventarse”, manifestó en los mensajes que se dieron a conocer.

Cvitanich priorizó el bienestar de las tres hijas que comparte con Bonelli y el vínculo cordial que mantienen. “Hoy mantenemos un vínculo muy bueno, sobre todo por nuestras hijas”, precisó.

El actual analista deportivo de ESPN aseguró que el proceso se llevó a cabo de manera pacífica. “Dentro de lo que implica una separación, todo fue bastante sano. No hubo escándalos ni nada por el estilo, no tengo mucho para decir y hay temas que quedan entre nosotros”, comentó.

En sus declaraciones, fue contundente al descartar rumores de infidelidad. “No hubo terceros ni infidelidades, tal vez por eso no hay tanto que se pueda decir, no sé”, expresó para cerrar cualquier tipo de especulación. Finalmente, tuvo palabras de elogio para su expareja. “Ella es una gran madre y una excelente persona, eso no va a cambiar nunca”, aclaró.

Cómo se confirmó la noticia de la separación

La noticia se dio a conocer hace algunas semanas en LAM (América TV), pero, hasta este miércoles, no había confirmación oficial. Fue precisamente el periodista Juan Etchegoyen quien terminó de dar por hecho la información en su programa Mitre Live. “Hay una separación confirmada en el ámbito del deporte y el espectáculo. Se termina una historia de amor que duró 14 años”, anunció el conductor. A su vez, relató que mantuvo una conversación con el propio Cvitanich horas antes del programa.

“Hace unas horas hablé con él y me confirmó que ya no están juntos. Me dio detalles sobre la situación”, aseguró el periodista. Acto seguido, leyó los mensajes que el exfutbolista le envió para hacer pública la noticia de manera formal.

Catorce años de amor: la historia de la pareja

La relación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich comenzó en septiembre de 2011. En aquel entonces, él era jugador de Boca Juniors y ella se desempeñaba como cronista deportiva. Fue el futbolista quien tomó la iniciativa y le envió un mensaje para conocerla. A pesar de las dudas iniciales de Bonelli, iniciaron un romance que se consolidó rápidamente.

A solo ocho meses de relación, enfrentaron una prueba clave. El préstamo de Cvitanich en Boca finalizaba y debía regresar al Ajax en Ámsterdam. Bonelli, con 26 años y una carrera en ascenso, decidió dejar todo para acompañarlo a Europa.

Su primera hija, Lupe, nació en Francia el 3 de abril de 2013. Un año después, el 27 de diciembre de 2014, la pareja se casó en San Nicolás, Buenos Aires. Su vida continuó en el extranjero con el fichaje de Cvitanich por el Pachuca de México, donde nació su segunda hija, Carmela, el 20 de diciembre de 2015.

En 2016, la familia se mudó a Florida, Estados Unidos, por su incorporación al Miami FC, hasta el 2017, cuando regresaron a la Argentina. Él retomó su carrera en Banfield y luego en Racing, mientras que ella volvió a los medios de comunicación. En 2022, nació Amelia, la tercera hija del matrimonio.

