Qué dijo Elizabeth, la hija de Tom Hanks, sobre su “infancia abusiva”

La hija del reconocido actor Tom Hanks, Elizabeth Hanks, desató una ola de reacciones tras la publicación de sus memorias. En ellas, la escritora y editora de 42 años describe una infancia marcada por la complejidad familiar y experiencias traumáticas.

¿Qué dijo Elizabeth Hanks sobre su “infancia abusiva”?

En su libro The 10: A Memoir of Family And The Open Road, Elizabeth describe una infancia llena de “confusión, violencia, privaciones y amor”, donde centra sus acusaciones en su madre, Samantha Lewes. Según relata, tras el divorcio de sus padres, se mudó con su madre a Sacramento, donde experimentó abusos emocionales y físicos.

Elizabeth Hanks debió mudarse con su madre a Sacramento tras la separación de sus padres Instagram: @eahanks

Elizabeth describe incidentes como “empujones, sacudidas, tirones de pelo y encierros en un armario”. Además, revela que su madre le hablaba de “hombres escondidos en el armario” y de sus “bebés abortados”, sugiriendo incluso que la amenazaba con que se “uniría a ellos en el limbo eterno”. La autora también destaca la falta de hábitos saludables en su crianza, como la ausencia de indicaciones para cepillarse los dientes.

¿Cómo reaccionó Tom Hanks a las revelaciones de su hija?

Dos meses después de la publicación del libro, Tom Hanks rompió el silencio y expresó su orgullo por la valentía de su hija. En declaraciones a Access Hollywood durante el estreno de El esquema fenicio, el actor afirmó: “Es un orgullo, porque creo que ella lo comparte conmigo, ha sido muy abierta sobre cuál es el proceso”.

Tom Hanks afirma estar muy orgulloso del talento y valor de su hija SAUL LOEB - AFP

Hanks elogió la honestidad y la capacidad de autoanálisis de Elizabeth, al destacar que “no le sorprende que su hija tuviera los recursos, además de la curiosidad, e incluso, diría, la capacidad de dispararse en el pie, para examinar este asunto sobre el que creo que fue increíblemente honesta”. El actor también resaltó la audacia literaria y periodística de su hija al abordar un tema tan personal y delicado.

¿Cómo era la relación de Elizabeth Hanks con su madre, Samantha Lewes?

La relación entre Elizabeth Hanks y su madre, Samantha Lewes, parece haber sido conflictiva y marcada por la inestabilidad. En sus memorias, Elizabeth describe a su madre como una persona con problemas de salud mental que a menudo abusaba de ella.

La autora relata que la violencia emocional de su madre escaló hasta convertirse en violencia física, lo que la llevó a mudarse a Los Ángeles con su padre cuando cursaba séptimo grado. Samantha Lewes falleció en 2002 a los 49 años debido a un cáncer de pulmón.

Elizabeth se mudó con su padre Tom a Los Ángeles cuando la situación con su madre se tornó inviable Bertrand Rindoff Petroff - French Select

¿Cómo fue la relación de Elizabeth con Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks?

Tras mudarse con su padre, Elizabeth Hanks encontró en Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks, una figura materna. Según sus propias palabras, “Rita no es realmente una madrastra, es mi otra madre”. Elizabeth destaca que Rita ha estado presente en su vida desde hace mucho tiempo y que la considera parte fundamental de su familia. “Cuando digo mis padres, me refiero a mi padre y a Rita, porque llevan juntos desde tiempos inmemoriales”, declaró a la revista People.

¿Qué otros detalles revela el libro de Elizabeth Hanks?

Además de los abusos sufridos, Elizabeth Hanks también aborda en su libro otros aspectos de su infancia, como la mudanza a Los Ángeles, la relación con sus hermanos y la influencia de la fama de su padre en su vida. La autora explora temas como la identidad, la familia y la búsqueda de la voz propia en un contexto familiar poco convencional.

