El mensaje sin filtro de Fito Páez que provocó rumores de amor con Sofía Gala

Este 24 de enero, Sofía Gala Casteglione celebró sus 39 años. Sin embargo, el foco de atención no estuvo en los regalos o en la torta. Todo el mundo está hablando del cariñoso saludo que le hizo Fito Páez en las redes sociales, con un mensaje que dejó entrever que estarían iniciando un vínculo amoroso. De esta manera, el músico de 62 años y la actriz, hija de Moria Casán, tienen un inicio de año bien arriba en cuestiones afectivas.

“¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!”, escribió Fito en su cuenta de Instagram, ante sus más de 1,4 millones de seguidores. El autor de Mariposa Teknicolor, 11 y 6 y otros éxitos compartió una foto donde se los ve sonrientes sentados en un avión. En la imagen, se la veía muy cómoda a Sofía, que lanzaba un beso a la cámara, mientras que el rosarino estaba sonriendo muy relajado.

El posteo que le dedicó Fito a Sofía por su cumpleaños

La respuesta de la artista no tardó en llegar en la publicación. “¡Te lo digo de nuevo! ¿podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”, comentó y allí se dispararon los rumores de esta relación. Se sabía que el cantante y la actriz mantenían un vínculo muy cercano desde hace varios años, compartiendo cenas y eventos en Buenos Aires y otras ciudades del mundo. Sin embargo, el cariño demostrado en las redes sociales abrió la posibilidad a que esa amistad mute hacia un noviazgo.

Desde el año pasado, Fito está soltero (Foto: @fitopaezmúsica)

Cabe destacar que Fito en la actualidad se encuentra soltero después de muchos años. Se separó de Eugenia Kolodziej a mediados de 2025 tras 11 años juntos. Ni la actriz ni el músico se expresaron públicamente al respecto, pero dejaron de compartir fotos y videos en las redes sociales. Según allegados, terminaron por desgaste y distancia, ya que ella se fue a vivir a Madrid.

En el último tiempo, se lo vio a Fito muy enfocado en sus hijos, con quienes compartió las Fiestas de fin de año. Se trata de Martín Páez Roth, nacido en 1999 producto de su vínculo con Cecilia Roth, y Margarita Páez, que nació en 2004 fruto de la relación con Romina Ricci. Los jóvenes son muy cercanos a su padre y suelen acompañarlo en las giras.

Desde 2024 que a Sofía no se le conoce una pareja públicamente (Foto: @socasteglione)

Por su parte, la última pareja conocida de Sofía Gala fue Fermín Martínez, un músico y tatuador, con quien oficializó su relación a principios de 2024. No hubo confirmación de la separación, pero dejaron de mostrarse juntos hace tiempo, por lo que se especula que la actriz está soltera en la actualidad.

Sofía, que en el último tiempo estuvo abocada a la serie de ficción sobre la vida de Moria, también tiene dos hijos: Helena Tuñon, fruto de su relación con el músico de Babasónicos, Diego Tuñón, y Dante Della Paolera, cuyo padre es Julián Della Paolera, de quien la actriz se divorció en 2018.