Leticia Siciliani, muy dura con Luciano Castro por los audios privados que se filtraron: “Pienso eso y mucho más”

El escándalo por los audios que se filtraron, en los que Luciano Castro intenta conquistar a una mesera danesa durante su estadía en España, no tiene fin. Luego de la entrevista que Griselda Siciliani le dio a Moria Casán y del mea culpa que hizo el actor, los micrófonos llegaron hasta Leticia Siciliani, una de las hermanas de la protagonista de Envidiosa. “Pienso eso y mucho más”, sostuvo sin vueltas cuando le dijeron que su cuñado se autodefinió como “un pelotudo”.

Quien decidió ir a la búsqueda de la opinión de la también actriz fue el notero de Puro Show. Cuando el periodista le preguntó qué sentía en relación al escándalo, Leticia compartió su visión. “No me pasó a mí. Obviamente que no me gusta, si llego a ver a mi hermana en alguna situación que a mi no me guste, pasándola mal, obvio que me voy a enojar. Pero por ahora estamos tranquilos”, aseguró.

“Ayer Luciano dijo que Griselda estaba enojadísima”, le confió el cronista. “¿Te dijo eso?”, reaccionó Siciliani y largó una larga carcajada. “No lo vi. Y... Lo estará”, sumó, sin saber bien qué decir. En ese momento, la entrevistada se puso más seria: aseguró que habló con su hermana, que ella también ya dijo lo que tenía para decir en público y que prefiere no hablar de la intimidad de su hermana porque ella es muy escueta con ese tema.

“¿Sentís que le dolió?”, insistió el notero. “No sé si es que le dolió, pero obviamente no le gusta. Tengas la relación que tengas, tengas las libertades que tengas y los acuerdos que tengas, a nadie le gustaría escuchar un audio así. Siento, y esto lo digo por mí debe romper algo”, analizó.

En su análisis, Siciliani le dio peso al costado público del escándalo y aseguró que si algo se quebró fue “sobre todo por lo mediático”. “Gri es alguien que realmente cuida mucho eso. Ella se encarga de cuidar y de crear su vida pública de una forma, y esas cosas no forman parte de su vida pública. Así que entiendo que eso sí es un dolor de ovarios”, sostuvo.

Luego de confesar que solo escuchó el primer audio que se hizo viral -en el que Castro le dice a Sarah Borrell “hola guapa”-, coincidió con la visión del actor, quien dijo que se siente “un pelotudo” y que es “un meme viviente”. “Pienso eso y varias cosas más”, sostuvo.

Siciliani explicó que la pareja ideal para su hermana es la que “la haga plenamente feliz”. “¿Y Luciano la hace feliz?”, retrucó el notero. “Yo creo que la estaba haciendo feliz, porque ahora estarán pensando sus cosas”, respondió. “Cualquier persona que le haga mal a mi hermana a mí me hace mal. No me gusta ver mal a mi hermana. Tengo cinco hermanos y si veo mal a alguno me enojo. Me re caliento. Así que mientras yo no la vea sufriendo va a estar todo bien”.

Por último, Leticia dijo que su hermana salió a hablar en público de lo que le pasó porque es “una mujer valiente” y sobre todo “muy segura de sí”. “Pero para mí el que tenía que hablar primero era Luciano”, sostuvo. Además, apuntó contra las ex de Castro. “No me gusta que nadie hable mal de mi hermana, para nada”, dijo. “De mi hermana que no digan nada. Y si lo dicen, bueno, habrá que cruzarse algún día”, cerró.

La palabra de Castro

Vincularon a Tamara Bella con Luciano Castro

Luego de la entrevista de Griselda con Moria, el protagonista de Valientes y Los ricos no piden permiso decidió que era el momento de contar su versión de los hechos. Y lo hizo el viernes pasado en diálogo con Intrusos, el programa de América conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Mientras se encontraba en la playa, Castro fue abordado por el notero del programa y sin filtros, explicó cuál fue su primera impresión ante la filtración del audio: “Escucharme me da mucha vergüenza. Es patético y me siento patético”.

Y poniéndose más profundo, explicó: “También me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar”, en referencia a las fotos íntimas que lo mostraban desnudo y que se filtraron luego de que se las enviara a una mujer, en 2019. “Me pone incómodo tener que explicar estas cosas. Está claro que hay un montón de cosas mías que tienen que ver con patrones que tengo que mejorar”, agregó, en consonancia con lo que su novia había expresado el día anterior en diálogo con Moria.

“Es absurdo y patético encontrarme en ese momento, cuando le tuve que contar a Griselda... Es patético y vergonzoso. Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato, destruirlas en un segundo”, señaló, dando a entender que, quizá, lo ocurrido pone en riesgo su noviazgo con Siciliani.

“Esas cosas que uno cree que son graciosas y chistosas, y en realidad sos un pelotudo. Pero, también está bien darse cuenta. Es como cuando te marcan un error, o cuando te comés un bife en la vida. Bueno, a mí me sigue pasando, evidentemente”, continuó. “Por eso digo que debo tener, seguramente, un montón de patrones que tengo que seguir mejorando, porque creí haberlos mejorado y no es así. Pero eso es muy personal y no me voy a poner analítico”, insistió.