Qué dijo Messi frente al público argentino que lo ovacionó en el teatro

Recién aterrizado en Buenos Aires para sumarse a la selección argentina, Lionel Messi sorprendió a todos al asistir a Rocky, la obra teatral protagonizada por Nicolás Vázquez. El emblemático teatro Lola Membrives se convirtió en el centro de la sorpresa, donde la presencia del capitán generó una ola de ovación. Acompañado por su familia, Messi mantuvo un perfil discreto hasta el final de la función, donde el público lo reconoció y el elenco lo invitó a compartir el escenario.

Lionel Messi saluda al público tras la función de Rocky, acompañado por Nicolás Vázquez

¿Qué dijo Messi al público que lo ovacionó en el teatro?

Tras finalizar la obra, Nicolás Vázquez invitó a Messi a subir al escenario. El futbolista, visiblemente emocionado por el recibimiento, tomó el micrófono y expresó: “Buenas noches. Fue espectacular, son unos fenómenos todos. Es una noche muy especial. Toda mi familia, que siempre está en Rosario, ahora está en Buenos Aires. Te había prometido que iba a venir y por suerte pude. Nos hiciste disfrutar, la pasamos muy bien. Fue un placer haber compartido esta noche con todos ustedes”. La ovación del público interrumpió varias veces sus palabras, lo que demostró el cariño y la admiración que sienten por el capitán de la selección. A su vez, hizo reír a todos cuando expresó que se sentía “nervioso”.

Messi fue a ver Rocky y se subió al escenario (Instagram: @ezequielias )

El recibimiento de Messi en el teatro

El capitán argentino llegó al teatro Lola Membrives, donde una multitud lo esperaba. Las autoridades de seguridad dispusieron un operativo con vallas para controlar el acceso y el futbolista saludó al público con una sonrisa al ingresar al recinto, acompañado por su madre Celia, su padre Jorge, sus hermanos Matías y Rodrigo, y sus sobrinos. La presencia de su familia, habitualmente radicada en Rosario, hizo aún más especial la noche para el futbolista.

Lionel Messi fue a ver la obra de Nico Vázquez (Twitter: @Julito_fe)

Después de la función, Messi se dirigió al camarín de Nicolás Vázquez, donde ambos conversaron a solas durante varios minutos.

Al finalizar la función, Lionel Messi visitó el camarín de Nico Vázquez

Al salir, el actor lo acompañó hasta la puerta del teatro, donde una multitud aún mayor lo esperaba. El jugador caminó entre las vallas y saludó una vez más al público antes de subirse a la camioneta que lo transportaba, pero antes, se despidió de su amigo con un afectuoso abrazo.

El momento en el que Messi se retiró del teatro (Instagram: @mati_basualdook)

El vínculo de amistad entre Messi y Nicolás Vázquez

Messi y Nico Vázquez mantienen un vínculo de amistad desde el 2012 (Foto: Instagram @nicovazquezok)

La amistad entre el deportista y el actor se forjó en 2012, durante un amistoso entre Argentina y Brasil en Estados Unidos. Según relató el actor en el programa Poco correctos, “no tenía ni idea dónde era Nueva York, yo estaba en Nueva Jersey y ahí me indicaron que estaba a 10 minutos, era un ignorante. Me dejaron entradas para el partido y la empresa sabía que amaba a Messi desde que tenía 17 años, así que cuando llegué me dijeron que el Enano (por Messi) sabía de mi presencia y si quería saludarlo. Yo como cabulero le dije que no sabía si saludarlo porque jugábamos contra Brasil“.

Messi y Nico Vázquez se abrazaron al despedirse en el teatro

A partir de ese encuentro, ambos mantuvieron el contacto y se reunieron en varias ocasiones. El goleador, influenciado por Adrián Suar, invitó al actor a una cena, lo que fue el comienzo de una gran amistad. Incluso, el futbolista participó junto a Antonela Roccuzzo en el programa Como anillo al dedo, conducido por Vázquez.

Expectativas por el próximo partido de la selección

Messi se prepara para su último partido en Argentina en el Monumental Manuel Cortina - LA NACION

El número 10 de la selección argentina llegó a Buenos Aires en vísperas del cierre de las eliminatorias para el Mundial 2026. El jueves 4 de septiembre, la selección enfrentará a Venezuela en el Estadio Monumental, en un partido que se anticipa emotivo, ya que podría ser el último encuentro oficial que el rosarino dispute con la Albiceleste en territorio nacional. Se espera que familiares y amigos cercanos a Messi, incluyendo sus padres, hermanos, esposa e hijos, estén presentes en el estadio para apoyarlo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.