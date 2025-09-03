Nico Vázquez compartió videos inéditos de la visita de Lionel Messi a Rocky: “Noche inolvidable”

Si alguien sabe darle alegrías a la gente, ese sin duda es Lionel Andrés Messi. El martes 2 de septiembre a la noche revolucionó la calle Corrientes al asistir al teatro Lola Membrives para ver Rocky, protagonizada y dirigida por su amigo Nicolás Vázquez. Al final de la obra, el actor hizo subir al campeón del mundo al escenario y este recibió una ovación de pie. En medio de las repercusiones, Vázquez compartió imágenes inéditas de lo que aconteció en una “noche inolvidable”.

“Noche inolvidable, con una persona única e inigualable”, expresó Vázquez en un posteo que hizo en Instagram durante la mañana del miércoles. “Un amigo, un ser humano excepcional y, además, el mejor jugador de la historia. Gracias por visitarnos y por venir a ver Rocky. Porque como siempre digo: Rocky somos todos, y si hay alguien que representa eso, sos vos”, continuó.

Nico Vázquez mostró el detrás de escena de la visita de Messi al Lola Membrives para ver Rocky (Foto: Instagram @nicovazquezok)

“Haber compartido esta noche junto a tu familia, a quienes también quiero mucho, y que hayan disfrutado como cualquier familia normal, me llena de amor y de satisfacción. Estoy orgulloso de vos y me hace muy feliz verte disfrutar de lo que tanto merecés. Deseo que la vida te siga regalando momentos espectaculares, porque te los ganaste con humildad y grandeza. El mundo te ama. Te quiero con todo mi corazón”, sentenció.

El mensaje de Nico Vázquez para Leo Messi (Foto: Instagram @nicovazquezok)

En el video que compartió Vázquez se pudo ver el momento en el que Messi llegó al teatro acompañado por su equipo de seguridad. Rápidamente, la gente comenzó a sacar sus teléfonos celulares para capturar la impensada escena. El campeón del mundo estuvo acompañado por sus padres, Jorge Messi y Celia Cuccittini, sus hermanos Rodrigo y Matías y sus sobrinos. Vio la obra desde uno de los palcos y a su término, Vázquez lo presentó ante el público: “Para mí acá está el Rocky más importante de este país y diría casi de todo el mundo”. Lo invitó a subir al escenario y rápidamente los presentes empezaron a corear “Messi, Messi, Messi”.

Leo visitó el camarín de Vázquez (Foto: Instagram @nicovazquezok)

“Es una gran noche y estar al lado tuyo, al lado de todos, es lo más importante. La pasamos muy bien. Un placer haber podido estar presente y haber compartido esta noche con todos ustedes. Muchas gracias”, dijo Lionel Messi. Tras la función, fueron al camarín de Vázquez, donde mantuvieron una charla privada. Además, Leo hasta le dio una devolución sobre su retrato de Sylvester Stallone. Le dijo que hacía igual la voz y el actor se emocionó: “¡Lo hacés igual acaba de decir!”.

Dai Fernández expresó su emoción por tener a Messi entre el público (Foto: Instagram @dadyfernandez)

Además de abrazar a Vázquez y compartir un grato momento tanto arriba como abajo del escenario, el capitán también se sacó fotos con Daiana Fernández, la coprotagonista de la obra y el resto del elenco. “Gracias campeón, no hay palabras para explicar lo que vivimos hoy. Nos regalaste una noche inolvidable. Me guardo este momento para toda la vida”, expresó la actriz.

Como buen anfitrión, Vázquez acompañó a su invitado de honor a la puerta del teatro para despedirlo. Allí los esperaba una marea de fanáticos ansiosos por ver de cerca al campeón del mundo. Ahora, Messi tiene la cabeza puesta en el partido de Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. El jueves 4 de septiembre, a partir de las 20.30, disputará ante Venezuela, el que se cree puede ser su último partido oficial en la Argentina.