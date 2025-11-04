Qué pasó con Juanita Tinelli: esto es lo que se conoce de la denuncia hoy

Juanita Tinelli presentó el último fin de semana una denuncia judicial por amenazas que recibió a través de una llamada telefónica. El hecho derivó este lunes en una serie de declaraciones cruzadas entre los integrantes de su familia, quienes expusieron públicamente profundas diferencias y conflictos internos. La joven de 22 años cuenta con un botón antipánico y una consigna policial en la puerta de su domicilio como medidas de protección.

Qué se sabe sobre la denuncia de Juanita Tinelli

Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles acudió a la Justicia después de un episodio ocurrido el miércoles 29 de octubre por la mañana. En su relato, detalló que recibió una llamada de un hombre que se identificó como Gustavo Scaglione, quien le advirtió que ella y toda su familia debían cuidarse.

“El egoísmo enferma”, replicó Juanita Tinelli a una publicación de su madre, Paula Robles

“Recibí en mi teléfono celular una llamada desde un número oculto. Al atender, una voz masculina me preguntó: ’¿Vos sos Juana Tinelli?’. A lo que respondí: ‘Sí ¿quién habla?’. El hombre me contestó: ‘Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho’. Acto seguido, cortó la comunicación", relató la modelo en la presentación judicial. La joven explicó que, a causa del nerviosismo, borró el registro del llamado.

Juana Tinelli indicó en su declaración que desconoce a la persona que efectuó la llamada, pero mencionó que el nombre no le resulta ajeno. Aclaró que es de público conocimiento la existencia de un conflicto económico entre Scaglione y su padre, del cual ella es completamente ajena. El empresario rosarino aludido, actual dueño de Telefe, negó las acusaciones en diálogo con Marina Calabró.

El empresario Gustavo Scaglione negó las acusaciones y aseguró que iniciará acciones legales por difamación

“De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando“, aseguró Scaglione. Agregó también que instruyó a sus abogados para que se ocupen de la “falsa denuncia” y mencionó su intención de ejecutar una deuda que el conductor mantendría con él por más de diez millones de dólares. La presentación judicial de la modelo la gestionan los abogados Ariel Liniado y Juan Villanueva.

La reacción de sus padres: Paula Robles y Marcelo Tinelli

Tras la denuncia, Juanita Tinelli publicó un extenso mensaje en sus redes sociales el sábado pasado. En el texto, expresó que no comparte ni avala “muchas de las decisiones” que su padre “ha tomado en los últimos años”. La joven manifestó que esas acciones lo llevaron a situaciones difíciles que la afectan profundamente y le generan temor por su vida y su libertad. Luego de la publicación, la modelo dejó de seguir a su padre en las plataformas digitales.

La modelo Paula Robles posteo un mensaje contra Marcelo Tinelli en redes

Su madre, Paula Robles, utilizó su cuenta de Instagram para respaldarla. La bailarina compartió una frase de Oscar Wilde que pareció apuntar contra el conductor: “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”. Horas después, publicó otra cita, esta vez de Alejandro Jodorowsky, que refuerza la idea del egoísmo: “Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única, se come a cualquiera”.

Por la noche, Juana volvió a expresarse, esta vez en su cuenta de TikTok. Allí compartió una imagen con una frase que alude directamente a la relación con su padre: “Cuando me critican por lo ingenua que puedo llegar a ser, pero yo crecí perdonando a mi papá, creyendo que él cambiaría por mí”.

La reacción de Tinelli al desesperado pedido que hizo su hija Juana @marcelotinelli

Las declaraciones de las hermanas Candelaria y Micaela Tinelli

La situación también reveló tensiones entre las hijas de Marcelo Tinelli. Candelaria Tinelli, al ser consultada por la columnista Marcia Frisciotti de Puro Show, se desmarcó del problema y de su media hermana. “No sé qué pasó. No tengo relación con ella”, respondió. Ante la insistencia sobre si el distanciamiento era reciente, la exesposa de Coti Sorokin fue tajante: “Nunca tuve relación, la verdad”.

Enojo Cande Tinelli

Micaela Tinelli, la hija mayor del conductor, adoptó una postura más medida. Compartió una historia en Instagram con la frase: “Estoy demasiado en calma como para ser arrastrada por tu caos”. Ante las preguntas de sus seguidores, que interpretaron el mensaje como una indirecta para Juanita, la diseñadora lo negó.

“Si hay algo que no hago es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada. ¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia? Se comen una peli tremenda”, aclaró. Luego añadió que resuelve sus asuntos en privado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.