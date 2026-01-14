Mónica Gonzaga recuerda su romance con Julio Iglesias: “el Julio que yo conocí no es este”

Romance, viajes y recuerdos de otra época: la actriz y modelo habla de su relación con Julio Iglesias y toma distancia de la imagen que hoy aparece en los titulares

Mónica Gonzaga atiende el teléfono desde su casa de Punta del Este. Está recién llegada de Brasil, todavía acomodándose después de la tormenta feroz que azotó a Uruguay. Está de vacaciones, pero entiende por qué la llaman: Julio Iglesias vuelve a estar en el centro de la escena.

Hace años, Mónica tuvo con el cantante un romance con sus idas y vueltas. Lo trató de cerca, lo vio en privado, lejos del escenario y del personaje. Por eso, apenas empieza a hablar, lo dice sin vueltas: “Me dio mucha tristeza. El Julio que yo conocí no es esto”.

Hoy, el cantante español de 82 años atraviesa un momento delicado: se difundieron acusaciones en su contra a partir de una investigación de tres años realizada por elDiario.es y Univisión Noticias. Según ese trabajo, dos exempleadas relataron hechos ocurridos entre enero y octubre de 2021 mientras trabajaban en residencias del artista en República Dominicana y Bahamas. Los testimonios describen situaciones de acoso, abuso y maltrato.

-Mónica, sos de las pocas que lo conoció de cerca, ¿te sorprendió la noticia?

-Muchísimo. Sé que esto que le está pasando lo afecta, lo conozco lo suficiente. Si algo así fuera cierto, lo único que puedo pensar es que o está senil o con problemas mentales.

-Las denuncias son graves, por presuntos abusos sexuales y acoso laboral.

-Sí, graves. Me mandó un link una amiga desde España, hablan de abuso. Pero yo, lo que viví, fue todo lo contrario: el abuso se lo cometían a él. Salíamos con guardaespaldas y de los aeropuertos con policías porque las mujeres se le tiraban encima.

-¿Cómo se conocieron con Julio?

-Yo tenía 16 años, él tenía 33. Lo conocí en Venezuela, estaba en un concurso de belleza. Él no me conocía, yo tampoco lo conocía a él. Él recién se separaba de Isabel Preysler. Me invitó a ver el espectáculo, después salimos a comer y empezó la relación. Fui novia a los 16, a los 21 y a los 26.

Julio Iglesias e Isabel Preysler el día de su boda (Gianni Ferrari/Getty Images)

Julio Iglesias estuvo casado con Isabel Preysler entre 1971 y 1979. Tuvieron tres hijos: Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias, quien años más tarde seguiría los pasos de su padre en la música.

-Vos eras muy chica y él ya era un adulto; hoy esa diferencia de edad se mira con otros ojos. En ese momento, ¿te hizo ruido o lo viviste como algo natural?

-En esa época no era cuestionable. Era normal. Yo lo viví así. Hoy se mira distinto, claro, pero en ese momento no se pensaba así.

-¿Cómo era Julio en lo personal?

-Yo te puedo hablar de una persona súper educada. Muy romántico. Hasta le mandaba flores a mi madre. Un hombre de clase, de buen nivel.

-Viviste con él.

-Sí. Viví en su casa en Miami, con su madre Charo -una mujer muy religiosa- y su hermano Carlos. También conocí a su padre que era un señor. Una familia súper normal. Yo vi esa parte de Julio y por eso me cuesta creer todo esto: sería una “contrapersonalidad” de él realmente espeluznante.

-¿Cómo era en la intimidad?

-Amoroso. Galán total. Súper romántico. Correcto.

-¿Cómo era la relación de Julio con sus hijos?

-Normal. Yo los conocí chiquititos: él recién se separaba de Isabel Preysler y los chicos tendrían siete u ocho años. Los llevaba a su casa… más normal no podía ser todo. Yo viajé mucho con él, pero cada uno habla desde su experiencia. Y te digo algo: más desvalida de lo que yo era cuando lo conocí, no hay. Tenía 16 años y estaba sola en Venezuela. O sea, si él hubiera querido portarse mal conmigo, tranquilamente podría haberlo hecho y no lo hizo. Por eso, todo esto escapa de mi cabeza.

-¿Son reales las historias de Las Vegas y la casa de Frank Sinatra?

—Todo es real. Todo lo que conté en entrevistas es verdad. Estuvimos en la casa que había sido de Sinatra, dormí en su cama, todo eso pasó.

En otras entrevistas, Mónica contó ese episodio como una postal de Las Vegas, con glamour y caos alrededor del ídolo. En PH: Podemos Hablar explicó por qué terminaron en esa casa: ”Cuando vos lográs llenar shows en esa ciudad, te dan lo mejor, y le dieron la casa de Frank Sinatra que era divina, quedada en el tiempo, con un piano de cola enorme. Nosotros éramos una banda muy divertida, la pasábamos muy bien”, señaló.

Luego, recordó el detalle que convirtió la anécdota en leyenda: en su cumpleaños llamó a Cacho Castaña y, en pleno llamado, Iglesias le quitó el teléfono y remató: “Cacho, acá está tu mujer, quedate tranquilo que la cuidamos”. Mónica había salido cuatro años con el cantante argentino y terminado antes de volver con Julio. “Esa noche dormí en la cama de Sinatra… pero después volví con Cacho”, dijo entonces, con picardía.

Mónica Gonzaga y Cacho Castaña tuvieron una relación sentimental intensa pero intermitente, que se dio después de una de las etapas del vínculo de ella con Julio Iglesias

-Julio Iglesias y Cacho Castaña, el agua y el aceite

-Sí, pero yo me divertía muchísimo con los dos. Con Cacho trabajábamos juntos, él vivía en la Argentina. Con Julio era estar detrás del cantante.

-¿Por qué se separaron definitivamente?

-Porque fue sincero conmigo. Me dijo: “La mayoría de los hombres son infieles. Yo no te voy a prometer fidelidad. La diferencia es que yo te lo digo”. Y a mí eso no me cerró. No había pareja abierta, y además era para él. Pero fue sincero, y eso lo valoro.

-¿Lo atrapaste alguna vez en algún desliz?

-No. Mirá que hasta una vez vino Brooke Shields con su madre con la seria intención de enganchárselo. Mujeres de todo tipo se sentían atraídas por él. ¡Hasta Diana Ross estaba entusiasmada con él! Era un seductor y muy buen mozo.

-¿Después de la separación, se volvieron a ver?

-Sí. Lo vi hace más de diez años en el Conrad. Fui a su show y estaba con mi hijo Adriano, que era chico. Él fue muy amable: hablamos de mi vida, porque yo me quedé viuda cuando Adriano tenía seis meses… Y él siempre tuvo muy buena predisposición conmigo en el tema conquista. Un galán.

-¿Seguía enamorado?

-No sé si enamorado, pero él siempre fue así... se distinguía. Pero siempre desde lo galán.

-Con todo esto, ¿pensaste en llamarlo?

-Tenía el número de Punta Cana y hoy lo buscaba, pero no lo encontré más en mi celular. Pensé en preguntarle a las Trillizas de Oro...

-Hablando de las Trillizas de Oro, durante años circuló el rumor de un supuesto flechazo de Julio con una de ellas, en tiempos de giras compartidas.

-No. En esa época, cuando él viajaba con Las Trillizas, viajaba conmigo. Y las chicas viajaban con su tío, su padre y su madre. Eso fue un rumor nada más. Julio era un conquistador, un seductor, le decía cosas lindas a todas las mujeres, pero eso… no. Por eso, este approach de degenerado, sádico… me cuesta muchísimo creerlo.

Las Trillizas de Oro fueron sus coristas y lo acompañaron en giras y shows internacionales a fines de los 70 y comienzos de los 80 Instagram: lastrillizasoro

Con los años, alrededor de esa convivencia de giras circuló la “leyenda” de que el cantante tenía un amor platónico, especialmente vinculado a María Laura

-¿Qué pensás que debería pasar ahora con estas acusaciones?

-Creo que todo esto tiene que analizarse en la Justicia, que es la que va a llegar a la verdad. Si es mentira, te aseguro que él la está pasando muy mal, porque siempre estaba fijándose en lo que decían de él en la prensa: él vivió a través de la prensa. Y te lo firmo al pie: sea verdad o mentira, esto lo debe estar haciendo sufrir muchísimo. A mí me pasó también con Cacho: en un momento lo tildaron de abusador y era más bueno que el pan de trigo. Por eso digo que hay que investigarlo en la Justicia, porque muchas veces la gente es presa de calumnias.