Qué dijo Nicki Nicole sobre su romance con Lamine Yamal

Nicki Nicole confirmó su relación con el futbolista español Lamine Yamal durante un evento de moda en Barcelona, donde le respondió a la prensa sobre su vida sentimental y disipó así las especulaciones sobre una posible crisis en la pareja.

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre su relación con Lamine Yamal?

En un evento de moda en Barcelona, Nicki Nicole fue consultada por la prensa sobre su presente en España y su situación sentimental. La cantante respondió con una sonrisa: “Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos. Estoy muy feliz, muy enamorada”. Ante la pregunta directa de una cronista sobre si estaba enamorada de Lamine Yamal, Nicki Nicole se limitó a reír y retirarse del lugar, confirmando así la relación.

Nicki Nicole aseguró que está feliz y enamorada

Los rumores de romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Los primeros indicios de un romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal surgieron en julio. Se especula que se conocieron en la fiesta de cumpleaños número 18 del futbolista. Los rumores se intensificaron cuando la cantante asistió a un partido entre el FC Barcelona y el Como de Italia en el Estadio Johan Cruyff, donde fue recibida por el presidente del club, Joan Laporta. Posteriormente, fueron vistos juntos en un hotel de Mónaco, alimentando aún más las especulaciones.

Nicki Nicole observó el encuentro del Barcelona

La confirmación del romance entre la cantante y el futbolista

La confirmación oficial de la relación llegó el 25 de agosto, cuando la pareja celebró el cumpleaños número 25 de Nicki Nicole en un bar y compartieron una foto romántica abrazados, donde anunciaban su amor públicamente. A pesar de esto, a principios de septiembre, surgieron rumores de una posible ruptura debido a que Yamal eliminó fotos de su novia de su cuenta de Instagram. Sin embargo, Nicki Nicole desmintió estos rumores al darle “Me Gusta” a una de las fotos del futbolista.

La foto que anuncia el romance entre Lamine Yamal con Nicki Nicole (Fuente: Instagrma/@lamineyamal)

Nico Williams, compañero de selección de Lamine Yamal, tuvo un papel clave en reafirmar la relación, ya que, después de un partido de la Selección Española, Williams captó a Yamal sonriendo mientras miraba su teléfono. Al preguntarle el motivo de su sonrisa, Yamal mostró la pantalla de su celular, que tenía una foto de él con Nicki Nicole. “Mi chaval está in love”, comentó Williams.

El divertido video de Lamine que confirmó el romance con Nicki

La confirmación del romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal generó diversas reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Los fanáticos de ambos artistas expresaron su apoyo y alegría por la pareja. La declaración de Nicki Nicole sobre su felicidad y enamoramiento resonó en los medios, quienes destacaron la confirmación oficial de la relación.

El presente de Nicki Nicole en Barcelona

Paris Jackson, Ester Expósito, Nicki Nicole en Barcelona Grosby Group

Nicki Nicole disfruta de su tiempo en Barcelona, donde recibió muestras de cariño por parte del público. Además de su relación con Lamine Yamal, la cantante continúa su carrera musical y participa en eventos de moda. Su presencia en el desfile en Barcelona, junto a figuras como Becky G y Ester Expósito, subraya su creciente influencia en el ámbito artístico y mediático.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.