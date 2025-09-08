El divertido video de Lamine Yamal que confirmó su amor por Nicki Nicole
Tras las versiones que apuntaban a una ruptura de la pareja, el delantero español fue filmado por un compañero con un particular fondo de pantalla en su celular que despejó todas las dudas
Desde que se conoció el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole nadie habla de otra cosa. No es para menos: se trata de uno de los futbolistas más destacados a nivel mundial, con actuaciones estelares en el Barcelona y en la selección española, y una cantante de alcance global, que interpretó sus temas en escenarios tan importantes como el Coachella o el programa de Jimmy Fallon. Sin embargo, en los últimos días se rumoreaba un posible distanciamiento entre los jóvenes, pero esas versiones quedaron desterradas con un nuevo video que se viralizó en redes sociales y que tiene al delantero como protagonista.
Tras la goleada de España por 6-0 ante Turquía en la segunda jornada de las Eliminatorias Europeas, un video grabado en el vestuario captó la atención de los fanáticos. Lamine fue filmado por su amigo y compañero de selección, Nico Williams, mientras sonreía mirando su celular. Entre risas, Williams le preguntó: “¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué le sonríes al móvil?”. La respuesta del atacante del Barça fue mostrar la pantalla de su teléfono, donde aparecía junto a Nicki Nicole, y lanzar un beso a cámara. Williams acompañó la publicación con el mensaje: “Mi chaval está in love”. Así, despejó cualquier rumor de separación.
Yamal fue titular y tuvo participación activa en la holgada victoria española. Poco después, publicó una foto en Instagram que recibió el “like” de Nicki, el primero que se registra públicamente entre ambos en redes sociales. Con este sutil gesto, la cantante rosarina también aclaró a su modo que continúa en pareja con el jugador.
La relación salió a la luz el 25 de agosto, cuando el jugador compartió imágenes del cumpleaños número 25 de Nicki Nicole, donde se los veía abrazados en un entorno decorado con flores y globos. Antes de eso, se había especulado con un romance: la cantante estuvo presente en el cumpleaños número 18 del futbolista y en varios encuentros del Barça luciendo la camiseta blaugrana con el dorsal 10. También se los vio juntos en Mónaco e Ibiza abordando un vuelo, lo que instaló que ya se trataba de más que un amorío de verano.
Tras hacer pública la relación, Nicki regresó a Argentina para celebrar su cumpleaños en un ambiente privado y familiar. Eligió una casa en un barrio cerrado de Funes, cerca de Rosario, donde compartió la jornada con familiares y amigos, manteniendo la localización en reserva para resguardar la intimidad. Las imágenes difundidas por los invitados mostraron a la cantante sonriente, soplando las velas en un clima cálido y relajado. La decoración sencilla, en tonos claros y rosas, los sillones y puffs para los invitados, además de una torta adornada con bengalas y velas, reforzaron el carácter íntimo del festejo. Nicki posó luego con su perrita y sus seres queridos, reflejando su deseo de disfrutar de un cumpleaños sin ostentación, rodeada de su círculo cercano.
A partir de la distancia física de los jóvenes y el poco movimiento que hubo en sus redes sociales, se especuló con una posible ruptura, a pocos días de confirmarse el romance. Incluso, en redes sociales se vinculó a la cantante con el joven jugador argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono. No obstante, estos últimos gestos por parte de Lamine y Nicki demostraron que siguen juntos y disfrutando de su vínculo.
