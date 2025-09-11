Nicki Nicole habló por primera vez de su relación con Lamine Yamal: “Muy enamorada”

El amor está en el aire. A pesar de todos los rumores y especulaciones sobre el estado de su relación, Nicole Denise Cucco, o simplemente Nicki Nicole, como la conocen todos, aseguró que su corazón está contento y su noviazgo con Lamine Yamal sigue viento en popa. Hubo dudas respecto a la continuidad del vínculo cuando el futbolista eliminó de su Instagram las fotos que tenía de la rosarina. Sin embargo, ahora ella le dijo, con una pícara sonrisa, a la prensa que está feliz y muy enamorada.

El miércoles 10 de septiembre, Nicki Nicole dijo presente en una desfile de moda en Barcelona. Tuvo una ubicación privilegiada al lado de la cantante Becky G, la actriz Ester Expósito y la modelo Paris Jackson. Antes de ingresar al desfile fue abordada por la prensa. Le preguntaron por su presente en España y también por su situación sentimental.

Nicki Nicole dijo presente en un desfile en Barcelona (Foto: Instagram @nicki.nicole)

“Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”, sostuvo la intérprete de “Ojos verdes”. “Estoy muy feliz, muy enamorada”, agregó con una sonrisa risueña. “Enamorada estas, de Lamine Yamal...”, le comentó una de las cronistas. La cantante se limitó a reír. Se cubrió la boca con la mano y se retiró del lugar con picardía. De esta manera, confirmó que su relación con la figura del FC Barcelona marcha sobre ruedas.

Los indicios de romance entre el español y la argentina comenzaron a surgir en julio. Se habrían conocido en la fiesta de cumpleaños que organizó él por sus 18 años. Los rumores crecieron cuando ella fue a ver el partido entre el FC Barcelona y el Como de Italia en el Estadio Johan Cruyff y fue recibida por el presidente del club, Joan Laporta. Luego fueron vistos juntos en un hotel de Mónaco y el espacio para las dudas cada vez se redujo más.

“Estoy muy feliz, muy enamorada”, dijo Nicki Nicole sobre su presente con Lamine Yamal

Finalmente, la confirmación de la relación llegó el lunes 25 de agosto. La pareja celebró en un bar el cumpleaños número 25 de la cantante y con una romántica foto de ambos abrazados gritaron su amor a los cuatro vientos. Sin embargo, a principios de septiembre surgieron rumores de que el flamante noviazgo pudo haber llegado a su fin porque Yamal hizo algunas modificaciones en su cuenta de Instagram y eliminó las publicaciones con su novia. No obstante, ella le puso “Me Gusta” a una de sus fotos y empezó a disipar cualquier rumor.

El divertido video de Lamine que confirmó el romance con Nicki

Finalmente, el que despejó las dudas fue Nico Williams, amigo y compañero de selección de Yamal. Tras la goleada de España por 6-0 ante Turquía en la segunda jornada de las Eliminatorias Europeas, el jugador del Athletic de Bilbao captó a su amigo en el vestuario mientras miraba su celular con una sonrisa pícara y le preguntó: “¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué le sonríes al móvil?”. La respuesta del atacante del Barcelona fue mostrar la pantalla de su teléfono y lanzarle un beso a la cámara. ¿Qué foto tenía? Una de él con Nicki Nicole. “Mi chaval está in love”, sostuvo Williams y, de esta manera, demostró no solo su apoyo hacia la relación de su amigo, sino que reafirmó que el amor aún está en el aire.