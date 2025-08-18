Qué dijo Pablo Echarri sobre Homo Argentum que generó polémica con Guillermo Francella

Una nueva polémica apareció en la escena mediática argentina. En este caso, se desató luego de que Guillermo Francella criticara algunas producciones del cine nacional debido a la poca conexión que generaban con el público. Ante esto, Pablo Echarri respondió a estas declaraciones, defendió el cine de autor y cuestionó la postura de su colega. El intercambio de opiniones ocurrió tras el estreno de Homo Argentum, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella.

La polémica entre Pablo Echarri y Guillermo Francella

Francella cuestionó que algunas producciones argentinas son “muy premiadas” pese a que “le dan la espalda al público”, que “no representan a nadie” y que son vistas por “cuatro personas y la familia del director”. Estas declaraciones, realizadas durante una entrevista en el canal de streaming Olga, desataron la respuesta de Pablo Echarri, quien defendió la diversidad del cine argentino y el apoyo estatal a la cultura.

Francella cuestionó la conexión de ciertas producciones del cine argentino con el público

La respuesta de Pablo Echarri a la postura de Guillermo Francella

Pablo Echarri no tardó en responder a los comentarios de Francella. En diálogo con eltrece, Echarri ironizó: “Me alegro de que la gente opine y muestre su verdadero corazón y trasluzca su pensamiento”. Además, lo acusó de desconocer la importancia del apoyo estatal al cine y señalo que gran parte de su carrera se construyó gracias a esa estructura. Echarri también manifestó su desacuerdo con el tono de las declaraciones de Francella, y las interpretó como un llamado a no apoyar ciertas películas. “Eso siempre es mejor saberlo que no saberlo. Porque yo que siempre fui de expresar mi idea, transparento mi mente y corazón, muchas veces estuve en inferioridad de condiciones, porque otros ocultaban su pensamiento. Me duele la expresión de Guillermo”, sentenció Echarri.

Además, defendió la necesidad de apoyar tanto el cine comercial como el cine de autor. En una entrevista con América TV, afirmó: “Hay un ataque constante que apunta a poner en tela de juicio si hay que impulsar a los hechos artísticos, a los grandes creadores, a los talentos incipientes. En los países desarrollados existe el cine comercial y existe el cine de arte, el cine de autor. Acá lo que se está discutiendo ahora es que exista una cosa o la otra. No, señor, quién hable de eso es un burro”.

Pablo Echarri responde a las críticas de Guillermo Francella

“Quien plantea esto o es un gran ignorante, o es una mala persona, que lo que busca es hacer retroceder a un país como la Argentina, con un espesor en materia institucional, pero sobre todo en lo cultural, superior al resto de los países de Latinoamérica”, agregó .

Pablo Echarri se mostró firme en su postura de defender el cine nacional y no dejar pasar este tipo de discursos. “Quien vaya para ese lado se va a encontrar con la pared nuestra, que lo vamos a pelear siempre”, advirtió. En ese sentido, planteó que ese tipo de opiniones deben ser rebatidas en todos los espacios posibles: “Nos vamos a ver en la arena, para discutir y para mostrar que ese tipo de opiniones son una burrada”.

La postura de Guillermo Francella

Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum Gerardo Viercovich - LA NACION

Por su parte, Guillermo Francella enfatizó la importancia de que una película genere identificación con el espectador. Durante su entrevista en Olga, señaló: “Van cuatro al cine, y la familia del director, porque son obras de arte pero que no representan a nadie”. El actor también criticó la tendencia a denostar lo popular como sinónimo de comercial, postura con la que no se identifica. “Lo popular siempre es como medio denostado porque es sinónimo de comercial. En ese sentido no comulgo yo”, concluyó Francella. Además, agregó: “Ves un globo dos minutos y decís: ¿qué pasó? Todo eso a veces es denostado, pero a veces es muy valorado”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.