Qué edad tiene Thiago Medina

Thiago Medina, conocido por su participación en Gran Hermano, se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir un grave accidente en moto que lo mantuvo en terapia intensiva y requirió tres cirugías. Tras 28 días de internación, el joven de 22 años recibió el alta médica y continuará su recuperación en su hogar, lo que generó alivio entre sus familiares, amigos y seguidores.

Thiago Medina fue dado de alta luego de 28 días de internación

Durante el mediodía del jueves, Thiago salió del hospital en silla de ruedas, pero con una gran sonrisa. “Ya me voy a casa, estoy libre”, expresó con entusiasmo, según imágenes emitidas por Lape Club Social (América TV). Tras despertar después del accidente, su primer deseo fue “tomar agua”, y ahora, al ser dado de alta, “ver a mis hijas es lo que más quiero”. “Te cambia todo, te cambia la manera de pensar, disfrutar de vuelta la vida”, reflexionó sobre la experiencia vivida.

Asimismo, Medina desmintió los rumores sobre un posible pedido de casamiento a Daniela Celis, su expareja y madre de sus mellizas Laia y Aimé, aunque no descartó la posibilidad en el futuro: “Nunca dije eso. Si se da más adelante, se va a ver por las redes”.

Thiago Medina reveló qué fue lo primero que pensó al despertar del coma

El joven también compartió sus prioridades tras el accidente: “Pensé mucho en mis hijas, en querer estar con ellas, en llegar a casa, y que llegue este día. Veremos el día a día, me tengo que reponer, tengo que hacer reposo por el choque, así estamos mejor. Ahora me voy a ver a mis bebés, que es lo que más quiero”. Agradeció la atención recibida en la clínica, destacando que “fue de 10. Siempre estuvieron atentos, en todo lo que necesité”.

Antes de abandonar el hospital, Daniela Celis compartió un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, en el que anunció el alta de Thiago y agradeció a todos los que enviaron fuerzas y energías. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmó el alta, y señaló que Medina “completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, kinesiología, clínica médica y enfermería”.

Thiago Medina recibió el alta médica (Foto: Instagram @danielacelis01)

Quién es Thiago Medina

Thiago Medina saltó a la fama al ingresar a la casa de Gran Hermano en octubre de 2022 con tan solo 18 años. Proveniente de un contexto humilde, su historia de vida resonó con la audiencia. Antes del reality, trabajaba en la recolección de residuos y en una verdulería para ayudar a su familia. Su objetivo al entrar al programa era ganar dinero para mejorar su vivienda y emprender un negocio propio.

Thiago Medina saltó a la fama al ingresar a la casa de Gran Hermano en octubre de 2022 (Foto: Gran Hermano)

Dentro de la casa, su personalidad tranquila y simpatía lo convirtieron en uno de los participantes más populares, donde además conoció a Daniela Celis. Fuera del encierro, la relación se consolidó y, en enero de 2024, recibieron a sus hijas gemelas Laia y Aimé, lo que consolidó su figura en el mundo del espectáculo.

Tras su paso por Gran Hermano, Thiago intentó emprender, para lo que montó una verdulería en su barrio, en González Catán. Sin embargo, el negocio no prosperó debido a sus otros compromisos.

Thiago Medina comenzaría con la rehabilitación médica en las próximas semanas (Foto: Redes Sociales)

De cara al futuro, Medina adelantó sus planes académicos: “Estuve pensando en estudiar arquitectura. Apenas me recupere ya le damos para adelante”. Finalmente, aseguró que su principal objetivo es estar con sus hijas y disfrutar de su recuperación, y descartó que vuelva a subirse a una moto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.