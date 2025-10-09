Thiago Medina reveló qué fue lo primero que pensó al despertar del coma

Thiago Medina fue dado de alta este jueves al mediodía luego de permanecer 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, y someterse a tres intervenciones quirúrgicas. Antes de ingresar al vehículo que lo llevaría a la casa de Daniela Celis y sus hijas -donde continuará con su recuperación-, el ex Gran Hermano habló con la prensa y contó qué fue lo que pensó al despertar del coma.

"Ya está, ya me estoy yendo a casa, estoy libre", dijo Thiago Medina tras salir de la internación (Foto: Captura de TV / América)

“Cuando me desperté, lo primero que quise fue tomar agua”, lanzó con picardía el joven de González Catán. Acto seguido, comentó qué fue lo primero que quiso hacer una vez que el equipo médico le dijo que podía continuar con los cuidados su hogar. “Ir a ver a mis hijas, es lo que más quiero”, aseveró.

En ese sentido, los periodistas le consultaron si había cambiado su forma de pensar tras el accidente en moto por el que casi pierde la vida. “Muchas cosas... Te cambia todo. Te cambia la manera de pensar... Disfrutar la vida, disfrutar todo ahora”, indicó.

Thiago Medina comenzará la rehabilitación médica en la casa de Daniela Celis, su expareja (Foto: Redes Sociales)

En las últimas horas, circuló la noticia de que antes de recibir el alta, el joven de 22 años le habría pedido casamiento a la madre de sus hijas, de quien está separado desde hace algunos meses. “Eso nunca lo dije, si se va a dar más adelante, se va a dar, se va a ver por las redes...”, señaló.

Y continuó: “Ahora veremos el día a día. Yo me tengo que reponer y terminar de componer. Tengo que hacer rehabilitación y un poco de reposo por el tema del choque”.

En esa línea, remarcó el deseo que tiene de ver a Aimé y Laia, las gemelas que tuvo con Celis. “Es lo que más quiero en el mundo”. Mientras que destacó la atención que recibió desde el centro de salud y los especialistas que lo atendieron: “La atención fue de diez, la verdad es que ellos estuvieron siempre atentos a mí, en todo lo que necesité... Estuvieron siempre ahí, atentos a todo”.

Thiago Medina junto a Daniela Celis y sus dos hijas, Aimé y Laia (Foto: Instagram @thi4go_km)

Por último, agradeció a quienes rezaron y le enviaron fuerzas para que se recupere: “Muchas gracias por haberme apoyado, por seguirme y acompañarme en este proceso que fue tan duro”.