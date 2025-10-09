En silla de ruedas y con una sonrisa inmensa: así fue la salida de Thiago Medina del hospital

Luego de atravesar un período de gran preocupación por su salud, Thiago Medina mostró signos de mejoría, recibió el alta y continuará su recuperación en casa, tras sufrir un accidente en moto que lo obligó a estar en terapia intensiva al borde de la muerte y a someterse a tres cirugías para poder recuperarse. Durante el mediodía del jueves, el joven fue dado de alta, generando alivio entre sus familiares, amigos y seguidores, que estuvieron pendientes de su evolución durante estos días críticos.

Le dieron el alta a Thiago Medina tras 28 días de internación (Foto: X @mauroszeta)

Tal como se pudo ver en las imágenes emitidas por Lape Club Social (América TV), Thiago Medina salió del hospital en silla de ruedas, pero con una gran sonrisa que reflejaba alivio y felicidad. “Ya me estoy yendo a casa, estoy libre”, expresó con entusiasmo, mientras compartía sus primeras sensaciones tras el alta: “Cuando me desperté, lo primero que quise fue tomar agua, y ahora, cuando me dieron el alta, ver a mis hijas es lo que más quiero”. Consciente de la experiencia vivida, agregó: “Te cambia todo, te cambia la manera de pensar, disfrutar de vuelta la vida”.

Asimismo, se refirió a los rumores que indicaban que le habría pedido casamiento a Daniela Celis, su expareja y madre de sus mellizas, Laia y Aimé. Aunque negó la información, no descartó que pueda suceder en otro momento: “Nunca dije eso. Si se da más adelante, se va a ver por las redes”.

Thiago y Daniela junto a sus dos hijas, Laia y Aimé (Foto: @thi4go_km)

El joven también habló sobre sus prioridades tras el accidente y su recuperación: “Pensé mucho en mis hijas, en querer estar con ellas, en llegar a casa, y que llegue este día. Veremos el día a día, me tengo que reponer, tengo que hacer reposo por el choque, así estamos mejor. Ahora me voy a ver a mis bebés, que es lo que más quiero”. Además, destacó la atención recibida en la clínica: “Fue de 10. Siempre estuvieron atentos, en todo lo que necesité. Si me dolía algo estuvieron ahí, apoyando. Siempre estuvieron atentos a todo”.

Este jueves 9 de octubre Thiago Medina recibió el alta y una multitud lo esperó afuera del hospital (Foto: Captura de TV / América)

Medina aprovechó para agradecer el apoyo y el cariño de quienes lo acompañaron en este difícil momento: “Muchas gracias por haberme apoyado, seguirme y por acompañarme en todo este proceso que fue tan duro. Acá estamos saliendo”. También adelantó que piensa en su futuro académico: “Estuve pensando en estudiar arquitectura. Apenas me recupere ya le damos para adelante”.

Finalmente, aseguró que su principal objetivo es estar con sus hijas y disfrutar de su recuperación: “No tenía miedo, me quería recuperar rápido para irme a casa”, expresó, y con humor aclaró que no volverá a subirse a una moto. “Quiero ver a mis hijas y estar con ellas”, concluyó. Cabe recordar que Daniela Celis confirmó que continuará su recuperación en la casa familiar donde vivía antes de la separación.

El estado de salud de Thiago Medina y su proceso de recuperación

Antes de que Thiago Medina abandonara el hospital, Daniela Celis compartió en sus historias de Instagram un mensaje lleno de emoción: “Llegó el día tan esperado. Esto es gracias a ustedes, a cada profesional, al cielo y a todos los que enviaron fuerzas y energías. Con mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo, les queremos contar que...”, anunciando la salida del joven.

Daniela Celis compartió la feliz noticia del alta de Thiago Medina (Foto: Instagram @danielacelis01)

Junto a sus palabras, publicó el comunicado oficial que sostiene: “El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha”.

Thiago Medina recibió el alta médica (Foto: Instagram @danielacelis01)

En el mismo posteo, Celis destacó que Medina “completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, kinesiología, clínica médica y enfermería”.