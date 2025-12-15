El exclusivo destino en los Alpes franceses que eligió Maxi López para una escapada con Daniela Christiansson

En vísperas al nacimiento de Lando, el segundo hijo de la pareja, Maximiliano López y Daniela Christiansson visitaron el lujoso Hotel L’Arboisie Megève, ubicado en los Alpes franceses.

El objetivo de esta visita fue hacer una escapa romántica repleta de atractivos tanto para ellos como para su hija Elle, quien disfruta de la estadía de su padre antes de su regreso al país para continuar con su participación en Master Chef Celebrity (Telefe).

El posteo de Daniela Christiansson sobre los días en los Alpes franceses

Inmersos en un relax profundo, la pareja disfrutó de los amenities de esta ubicación y la propia Christiansson, en su cuenta de Instagram, elaboró dos posteos personalizados donde visibilizó varias fotos de la pareja, como así también de los distintos paisajes y comodidades del hotel.

Elle, la hija de la pareja, disfrutó de los paisajes de este lugar turístico en Francia

“Días de nieve y noches acogedoras”, tituló la modelo sueca en un book de fotos que incluyó también la presencia de Kika, la mascota de la pareja, quien es un integrante más de la familia en cada una de las excursiones y viajes que hacen en conjunto.

La modelo sueca incluyó a su perra Kika en la escapada romántica

“Desde paseos bajo la nieve hasta momentos cálidos puertas adentro, todo está pensado para bajar el ritmo, reconectar y disfrutar realmente en familia”, destacó Daniela, quien armó un plan ideal para atravesar sus últimos días de embarazo.

La estadía romántica de Maxi López y Daniela Christiansson en los Alpes franceses

La elección del lugar sin dudas fue un punto para destacar. Megève, un pueblo francés ubicado en los Alpes, combina la perfección entre la tranquilidad de un lugar rodeado de naturaleza con el atractivo del centro de esquí Evasion Mont Blanc.

Este pintoresco destino está ubicado a dos horas de Lyon y una de Ginebra. Conocido como el “pueblo en medio de las aguas”, este punto turístico atrae a los turistas por su casco antiguo, los senderos medievales y una oferta variada de balnearios y restaurantes de cocina gourmet.

Megéve, un destino turístico de lujo en Francia

Considerada la cuna del esquí en Francia desde la instalación del primer teleférico en la década de 1930, Megéve es un destino paradisíaco que incluye distintos hoteles de cinco estrellas con imponentes vistas y todo lo necesario para una estadía de lujo.

“Espacio para chicos, pet friendly, pileta, nieve, comida increíble, buenos tragos y mocktails riquísimos. Un hotel súper agradable, relajado y con una energía hermosa. Súper recomendado", cerró la modelo, quien le dedicó un espacio a esta lujosa ubicación que los acobijó durante varios días.

La nueva faceta de Maxi López: conducirá un programa de streaming

Desde su aparición en Master Chef Celebrity (Telefe), Maxi López mostró una personalidad extrovertida que sorprendió a propios y extraños. Con una buena llegada al público, el exjugador de River y Barcelona experimentará en el mundo del streaming al conducir el programa Sería increíble por Olga durante el mes de enero.

Maxi López confirmó su presencia en un programa de streaming

“Los rumores son ciertos. Este enero nos vamos a divertir mucho”, indicó López en un posteo de Instagram donde confirmó su presencia en el exitoso programa de Olga.

Los Rumores Son Ciertos

Junto a Nati Jota, Eial Moldavsky, Noe Custodio, Toto Kirzner, el ahora empresario será la cara visible de este programa veraniego que irá de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana.