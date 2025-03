Este finde semana se dio a conocer que Julio Iglesias está atravesando una complicación en su salud. Se trata de osteoblastoma vertebral, una enfermedad que le provoca problemas de movilidad. En ese sentido, varios fanáticos del cantante español se preguntan qué es esta afección y qué se sabe de ella.

El periodista Carlos Herrera ―quien mantiene una estrecha relación con el artista― fue el encargado de revelar esta información en el programa Poniendo las calles de COPE. Desmintió que se trate de una consecuencia por el accidente que sufrió Iglesias de joven y comentó que esta enfermedad ha afectado la zona baja de su espalda, lo cual limita su movilidad. “El problema está en la columna y eso ha hecho que tenga muchas deficiencias. De cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo, tiene 500 años”, aseguró.

El año pasado, Julio Iglesias negó que se retiraba de los escenarios Michelly Rall - WireImage

En octubre de 2024, el cantante se pronunció en cuanto a su salud, algo que mantiene en su privacidad y causó varias especulaciones. “Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos, un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho que ya no puedo ni quiero cantar más. Es increíble el mal que puede hacer un mal periodista”, escribió en un posteo que publicó en su cuenta de Instagram. Y concluyó: “El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad”.

Qué es el osteoblastoma vertebral, el problema de salud que afecta a Julio Iglesias

Según detalla el sitio oficial de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el osteoblastoma es un tumor benigno poco frecuente que forma hueso. Para entender su rareza, este representa aproximadamente el 1% de todos los tumores óseos primarios. Se origina comúnmente en la parte inferior de la columna vertebral y el sacro ―tal como en el caso de Julio Iglesias―. De todos modos, puede aparecer en otras partes del cuerpo, como es el caso de la mandíbula y los huesos tubulares largos.

Aunque el osteoblastoma es un tumor benigno, a menudo causa destrucción ósea significativa, infiltración de tejidos blandos y extensión epidural. Suelen mostrar un comportamiento agresivo con una recurrencia local extensa e incontrolable. Se han descrito casos de transformación maligna y metástasis en este tipo de tumor.

Las neoplasias de esta índole generalmente crecen lentamente con mínima o nula sintomatología. En general, los pacientes que padecen estas lesiones se detectan incidentalmente durante estudios de imagen para la evaluación de otras enfermedades. En tanto, algunos pueden experimentar un dolor sordo y localizado e inflamación de tejidos blandos. Como los síntomas de esta afección suelen ser leves, pueden provocar una consulta tardía: se estima que puede haber una duración de los síntomas de 6 meses antes de la consulta médica, según un estudio.

El principal síntoma de la osteoblastoma es el dolor de espalda Shutterstock

El principal tratamiento para esta enfermedad es la cirugía. Esta puede consistir en una resección en bloque (extirpar un tumor o lesión sin dañar la cápsula que lo rodea) o curetaje (extirpar tejido tumoral óseo con una cucharilla o instrumentos similares), según la situación clínica, la localización ósea y la sospecha de malignidad.

Cabe aclarar que, generalmente, los osteoblastomas tienen un pronóstico favorable, puesto que la mayoría de los pacientes se curan tras el tratamiento quirúrgico inicial. Sin embargo, la recurrencia local es una complicación relativamente frecuente, con tasas que varían entre el 15 % y el 25 %.