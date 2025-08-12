Qué es la gala Starlite 2025, organizada a beneficio por Antonio Banderas

En Marbella, España, se celebró la 16ª edición de Starlite, una gala benéfica organizada por Antonio Banderas. El evento, que reunió a celebridades de todo el mundo, tuvo como objetivo recaudar fondos para la Fundación Starlite. La modelo argentina Valeria Mazza y la actriz española Cayetana Guillén Cuervo fueron las anfitrionas de la noche, que incluyó una subasta, shows musicales y la actuación de Fátima Florez.

Fátima Florez, en la piel de Raffaella Carrà

Qué es la gala Starlite organizada por Antonio Banderas

La gala Starlite es un evento benéfico anual organizado por el actor español Antonio Banderas en Marbella, España. Su objetivo principal es recaudar fondos para apoyar diversas causas sociales a través de la Fundación Starlite. La gala se convirtió en un referente internacional y atrajo a celebridades de todo el mundo que se suman a la iniciativa solidaria.

La Fundación Starlite se dedica a mejorar las condiciones de vida de niños, familias y comunidades necesitadas. La fundación apoya proyectos en áreas como la educación, la salud y el desarrollo social y trabaja en colaboración con otras organizaciones y líderes comunitarios. Los fondos recaudados en la gala Starlite funcionan como un gran ingreso para financiar estos proyectos y ampliar su alcance.

Fátima Florez junto a la novia de Antonio Banderas

Valeria Mazza y Cayetana Guillén Cuervo fueron las conductoras de ceremonia de la noche. La música estuvo a cargo de artistas locales como Los Alpresa y Marilia Andrés, mientras que la humorista e imitadora argentina Fátima Florez fue la encargada de poner la cuota de humor a la noche. Además de los shows y la subasta, la gala Starlite también entregó premios solidarios a personalidades que se destacan por su compromiso social.

Los looks de Valería Mazza y Alejandro Gravier

La modelo Valeria Mazza deslumbró con dos diseños de Gabriel Lage, mientras que su esposo, Alejandro Gravier, lució un elegante traje de tres piezas y una máscara veneciana.

La ausencia de Antonio Banderas

El gran ausente de la noche fue el propio Antonio Banderas, quien se encontraba en Londres para filmar una película. A pesar de no poder estar presente físicamente, el actor envió un mensaje a través de una videollamada, para expresar su agradecimiento a los asistentes y para reafirmar su compromiso con la Fundación Starlite. Su novia, Nicole Kimpel, y su hermano, Javier Banderas, lo representaron en el evento.

Antonio Banderas se asuentó a la gala Starlite JORGE GUERRERO - AFP

“Os pido disculpas a la organización y a los asistentes por no poder estar físicamente este año. Llevo un verano muy intenso, en el que se me ha juntado el rodaje de tres películas, pero quería mandaros un abrazo y daros las gracias por darle vida a todos los objetivos fundacionales”, dijo Banderas desde el set de su nueva película.

La participación de Fátima Florez en Starlite 2025

Fátima Florez estuvo en la gala de Antonio Banderas

Fátima Florez sorprendió a los invitados con sus imitaciones de figuras icónicas como Raffaella Carrà, Shakira y Liza Minnelli. La artista argentina realizó tres apariciones en el escenario e hizo reír y bailar a todos los presentes.

