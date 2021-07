¿Qué fue de Murdock de Brigada A? Del cameo en la película a su ataque a Julia Roberts

El personaje del capitán Howling Murdock, interpretado por Dwight Schultz, fue uno de los más queridos y populares de la serie Brigada-A, un clásico de la pantalla chica emitida entre 1983 y 1987. Después de 30 años desde su estrellato, el actor recordó una vieja disputa con Julia Roberts por su ideología política y su abierta militancia republicana, algo que a ella aparentemente le molestaba.

Actualmente, el actor tiene 73 años, está casado con Wendy Fulton, con quien tuvo una hija, Ava. Según sostuvo, sigue siendo gran amigo de Mr. T., el actor que interpreta a Baracus, y de Dirk Benedict, el hombre que le daba vida al teniente Templeton Faceman Peck, más conocido como Faz. ¿Cómo se describe a sí mismo? Como republicano, devoto y conservador.

Brigada A, la serie transmitida entre 1983 y 1987, fue un suceso en la Argentina. Twitter @retrochenta

Brigada-A, por la que se hizo mundialmente conocido, contaba las aventuras de cuatro soldados que sobrevivían como mercenarios tras haber sido culpados por un crimen que no cometieron. El material fue distribuido por Universal Television, tuvo cinco temporadas y fue transmitida en varios países de Latinoamérica y Europa.

El actor en la piel de “El loco Murdock” es un experto piloto de aviones que, en la serie, se hacía pasar por enfermo mental. Con el tiempo también se lo conoció por su interpretación como el teniente Reginald Barclay en la serie de los 90 ‘Star Trek: la nueva generación’.

Dwight Schultz, de Brigada A, recordado por su papel en la serie. Twitter @retrochenta

Uno de sus últimos trabajos en el mundo de Hollywood fue en la remake La brigada A: La película (2010), protagonizada por Liam Neeson y Bradley Cooper. Ahí hizo un cameo junto a Dirk Benedict, como parte del reparto original de la serie.

El actor también presta su voz para doblajes de varias series de animación y videojuegos, entre los que están X-Men: El Videojuego oficial; Final Fantasy XII y XIII-2; Dragon Age: Origins; Madworld; Wolfenstein: The New Order; Batman: Arkham Knight y Shadow of Mordor/Shadows of War.

Su más reciente aparición pública fue en una entrevista realizada en 2017 para el canal de YouTube, Fandom Cosplay Spotlite. Aunque en 2012 hizo una extensa entrevista con The Glazov Gang, donde recordó su mala experiencia con la primera actriz Julia Roberts.

La pelea con Julia Roberts

“Hollywood es un lugar muy liberal y difícil de trabajar porque los actores son políticamente abiertos, pero eso no pasa tanto en Nueva York, por tanto, es mejor trabajar allí”, dijo durante la entrevista con The Glazov Gang.

Dwight Schultz durante una entrevista en televisión en 2012 Captura de TV

El actor recordó detalles de los motivos de su enojo con la ganadora del Oscar. “Alrededor del 2000 encontré a Bill Clinton y Hillary Clinton abominables, quiero decir, simplemente no podía soportarlos”, siguió el relato antes de entrar en tema por sus diferencias con la intérprete de Mujer bonita. “Julia Roberts salió y dijo que en el diccionario republicano se destacan palabras como “reptil” y “repugnante”. Ella estaba hablando de mí”, argumentó.

Por último, justificó su ataque hacia la reconocida actriz. “Ella sale y habla de mí, ¿por qué yo no hablo de ella? Es una boca insípida y poco intelectual, esa es la única razón por la que es millonaria y no lo sabe. Abre la boca y piensa que sale algo que es esclarecedor. Entonces yo estaba furioso”, arremetió sobre una pelea que se conoció en el ámbito privado.

LA NACION