Qué hay que ver el fin de semana, según Catalina Dlugi

Llega el fin de semana y, para disfrutarlo, la periodista de espectáculos Catalina Dlugi recomendó una película argentina cargada de emoción y temas trascendentes, un spin off de la Guerra de las Galaxias y, por último, un largometraje "imperdible" de la mano de las reconocidas actrices Meryl Streep y Nicole Kidman.

"Hay que ver El cuaderno de Tomy, porque en su guión y realización el director Carlos Sorín hizo un verdadero trabajo muy digno y sin un solo golpe bajo, aunque trata de una enferma terminal que le dedica un libro a su hijo, para que él lo lea cuando ella ya no esté", comenzó Dlugi en Terapia de noticias, el programa de LN+. Humor negro, temas fuertes como la dignidad frente a la muerte, la eutanasia y el saber despedirse, son algunos de los rasgos salientes de esta historia, según la periodista.

"Tiene un elenco de lujo encabezado por Valeria Bertucelli y hay nombres importantes, aún en los papeles más chicos. Hay que verla con un pañuelo en la mano y no dejarse llevar por la situación tan difícil, sino por la calidad de lo que ahí se trata", completó la especialista en espectáculos.

Además, para quienes buscan diversión, recomendó el spin off de la Guerra de las Galaxias, The Mandalorian, la serie que llegó de la mano de Disney Plus, donde se puede ver toda una temporada entera más el comienzo de la siguiente. "La historia se trata de un pistolero con muchos aires del oeste, pero intergaláctico, que nunca se saca el casco. Es un cazarrecompensas hasta que tiene un dilema moral con un muñequito que se ganó el cariño de todos: el "Baby Yoda".

Por último, Dlugi destacó El baile o The Prom, un estreno de Netflix para agendar el 11 de diciembre."Es la historia de una chica lesbiana que quiere ir a su baile de promoción con su novia y no se lo permiten. ¿Quiénes la van a ayudar? Nada menos que Nicole Kidman y Meryl Streep", contó la periodista sobre la nueva película de Ryan Murphy, que promete "mucha diversión, clima navideño y cosas para pensar".

