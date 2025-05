¿Qué le pasó a Edith Hermida? El problema de salud que la obligó a ausentarse de Bendita

Edith Hermida le llevó tranquilidad a sus seguidores luego de contar el problema de salud que tuvo a la mañana, en medio del programa de radio, que la obligó a faltar luego a Bendita (ElNueve). Es que la periodista compartió en Instagram una foto de ella desde la clínica mientras le pasaban suero por una vía. Ante la preocupación de los usuarios y su audiencia en general, subió un video a sus stories y transmitió calma.

Edith Hermida compartió una foto de ella en la clínica mientras le pasaban suero (Foto Instagram @edithermida)

Hermida se ausentó del programa que conduce Beto Casella y, debido a las preguntas que recibió del público, decidió contar cuál fue el problema de salud que tuvo. “Tuve un susto grande. Esta mañana estaba en la radio y empecé a sentir un dolor fuerte en el pecho, la famosa pata de elefante”, relató. Y continuó: “Fuerte como nunca había sentido. Obvio me cag... toda. Me asusté, hablé con los productores y me fui al Instituto del Diagnóstico”.

Al llegar, la locutora contó que le hicieron todos los estudios de protocolo: “Me controlaron la presión y estaba todo bien. Tuve un reflujo gástrico que fue lo que me provocó ese dolor en el pecho“.

Hermida es una de las panelistas más queridas de Bendita y comparte sus looks para el programa en su Instagram

Por último, contó cómo fue atendida y luego explicó el motivo por el que no estuvo en Bendita el jueves 29 de mayo: “Me pusieron una vía y un medicamento y ya estoy mejor, pero me tomo el día porque me dijeron que lo haga y me dieron reposo, así que por eso no voy”. Afortunadamente, Edith Hermida ya retomó sus actividades laborales y se mostró muy activa en redes sociales. Rápidamente, compartió distintas historias que dan cuenta de eso: la primera, con un regalo que recibió de un aparato para hacer soda; la segunda, un video en selfie en el que promocionó su show; y la tercera, una foto con Laura Franco, más conocida como ‘Panam’.

Edith y Panam anunciaron que trabajarán juntas: "Se vienen muchos shows"

¿Qué es el reflujo gástrico?

De acuerdo con Mayo Clinic, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una afección en la que el ácido del estómago fluye con frecuencia hacia el esófago, que es un conducto que conecta la boca y el estómago. Se trata de un reflujo ácido y puede irritar la mucosa del esófago.

Los síntomas más comunes del reflujo son:

Sensación de ardor en el pecho . Es un ardor que sube desde el estómago hacia el centro del pecho. Puede confundirse con dolor cardíaco, por eso siempre se debe evaluar médicamente si hay dudas.

. Es un ardor que sube desde el estómago hacia el centro del pecho. Puede confundirse con dolor cardíaco, por eso siempre se debe evaluar médicamente si hay dudas. Acidez estomacal . Suele aparecer luego de comer y puede empeorar a la noche o cuando te acostás.

. Suele aparecer luego de comer y puede empeorar a la noche o cuando te acostás. Reflujo de comida o líquido ácido en la garganta .

. Dolor de pecho o en la parte alta del abdomen . Es opresivo, punzante, que se localiza detrás del esternón o en la “boca del estómago”.

. Es opresivo, punzante, que se localiza detrás del esternón o en la “boca del estómago”. Dificultad para tragar o disfagia . Es una sensación de que la comida “se atasca” o no baja bien al tragar.

. Es una sensación de que la comida “se atasca” o no baja bien al tragar. Sensación de nudo en la garganta. Sensación persistente o intermitente de tener algo atascado en la garganta, sin que realmente lo haya.

En la mayoría de los casos, se puede controlar el malestar con cambios en el estilo de vida o medicamentos.