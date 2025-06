La periodista María Julia Oliván se preparaba con entusiasmo para el estreno de su unipersonal, un proyecto íntimo e introspectivo vinculado a su experiencia con el autismo de su hijo. Pero un inesperado suceso alteró sus planes y generó gran preocupación por su estado de salud.

¿Qué le pasó a María Julia Oliván?

María Julia Oliván sufrió un accidente doméstico en las instalaciones de Border Periodismo, su empresa de medios. El incidente ocurrió durante la tarde, cuando la periodista intentaba encender una chimenea. Un exceso de etanol que ella misma colocó en la estufa habría provocado una combustión descontrolada que le causó serias quemaduras.

La comunicadora estaba a punto de estrenar una obra de teatro sobre su experiencia con la maternidad Manuel Cascallar

En el momento del accidente, Oliván recibió la ayuda crucial de una colega y amiga, Valentina Bonadeo, quien trabajaba con ella. Bonadeo le indicó que se quitara la ropa de inmediato y se dirigiera a la ducha.

“Valu me salvó prácticamente la vida”, apuntó Oliván en su cuenta de Instagram. “Todo el tiempo de espera de la ambulancia, imagínense, estaba en carne viva, terrible. ¡Horrible!”, detalló sobre esos primeros momentos críticos.

¿Cuál es el estado de salud de María Julia Oliván?

Tras el accidente, una ambulancia trasladó a la periodista al Hospital Alemán, el mismo centro médico donde nació su hijo Antonio. Durante la madrugada, el personal médico realizó una primera intervención para retirar las ampollas producto de las quemaduras. También le administraron calmantes para atenuar el intenso dolor.

María Julia fue internada de urgencia en el Hospital Alemán ricardo-pristupluk-11511

Oliván le comunicó a Pía Shaw la gravedad de su situación antes de una intervención: “Ayer tuve un accidente. Me quemé prendiendo la estufa. Estoy por entrar al quirófano. Tengo el 23 por ciento del cuerpo quemado”.

“Los médicos me anunciaron que tengo para dos o tres semanas de internación”, informó tras ser consultada por LA NACION. “Martes y viernes próximos tendré intervenciones y no saben todavía si me injertarán piel o estaré bien”, agregó.

“Estoy con mi marido, mi hijo, mi mamá, mi hermana, mis amigas, así que estoy bien acompañada y con una fuerte dosis de medicamentos que hace que las quemaduras no me duelan. Por ahora evoluciono bien”, concluyó.

María Julia Oliván se encontraba en una jornada de trabajo en su propio medio, "Border Periodismo"

¿Qué sucederá con el estreno de su unipersonal “Catarsis de mamis”?

El accidente obligó a la reprogramación del estreno de "Catarsis de mamis“, el unipersonal que Oliván tenía previsto debutar el próximo viernes en el Teatro Metropolitan. En esta propuesta escénica, la periodista aborda el tema del autismo desde una perspectiva íntima, basada en su vivencia con su hijo Antonio, diagnosticado dentro del espectro autista al año y medio de su nacimiento.

La obra es, en cierto punto, una extensión de un camino que Oliván comenzó hace años. Tras el diagnóstico de Antonio en 2018, ella decidió dejar la radio y la televisión para dedicarse a tiempo completo al cuidado de su hijo. Empezó a compartir en sus redes sociales los detalles de los tratamientos y los progresos de Antonio, lo que la convirtió en una referente y fuente de consulta. Su experiencia derivó en el exitoso podcast “Chat de mamis”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.