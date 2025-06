María Julia Olivan tuvo un accidente doméstico al prender una estufa y se encuentra internada

La periodista María Julia Oliván tuvo un accidente casero en Border Periodismo, su empresa de medios. Al intentar prender una chimenea para apaciguar el frío de anoche, se quemó por el exceso de etanol que le había puesto a la estufa. Tuvo que ser internada en el Hospital Alemán.

El próximo viernes tenía previsto estrenar el unipersonal Catarsis de mamis en el Teatro Metropolitan. En la propuesta habla del autismo desde una mirada íntima y personal. Su hijo, Antonio, al año y medio de su nacimiento los médicos le confirmaron que era autista.

Por el estreno en el teatro de la avenida Corrientes tenía varias notas previstas previo al debut, una de ellas con Pía Shaw. “Ayer tuve un accidente. Me quemé prendiendo la estufa. Estoy por entrar al quirófano. Tengo el 23 por ciento del cuerpo quemado”, le relató a la periodista a través de un audio que le envió por WhatsApp. En el momento del accidente, Oliván contó con la ayuda de una colega, Valu Bonadeo, que estaba trabajando con ella en ese momento. Fue la que le dijo que se sacara inmediatamente la ropa hasta llegar a la ducha.

En su cuenta de Instagram, María Julia Oliván contó hoy más detalles de lo sucedido. “Valu me salvó prácticamente la vida -apuntó-. Todo el tiempo de espera de la ambulancia, imagínense, estaba en carne viva, terrible. ¡Horrible!”.

Anoche, tras el accidente, la periodista fue llevada en ambulancia al Hospital Alemán, que es donde tuvo a su hijo. Por la madrugada le hicieron una primera intervención, que consistió en sacarle las ampollas que le salieron producto de las quemaduras. En paralelo, le aplicaron calmantes para atenuar el dolor. Al parecer, la próxima intervención sería el martes. En este duro contexto, lógicamente su presentación en el Metropolitan fue reprogramada.

En el unipersonal cuenta su historia con Antonio, su hijo, a quien en 2018 lo diagnosticaron que estaba dentro del espectro del autismo. Ante esa realidad, la periodista dejó la radio y la televisión y se dedicó a tiempo completo al cuidad de su hijo. Comenzó a contar en sus redes sociales lo que pasaba con su hijo, los tratamientos que hacía, los logros que alcanzaba. Como reacción inmediata, le llovieron mensajes de otras madres que, como ella, estaban en ese camino. Sin buscarlo, se convirtió en fuente de consulta. A toda esa experiencia decidió darle un formato periodístico y lanzó un podcast contando su experiencia. El proyecto, Chat de mamis, se convirtió en un éxito.

“Esto es otra prueba más de caer y levantarse, una prueba de resiliencia que estuve practicando todos estos años, otra vez puesta en juego ahora con mi cuerpo”, señaló la periodista desde el hospital a Clarín. Y como dice en su libro, Catarsis de mamis, “el dolor compartido duele menos”, y por eso mismo se encargó de contar lo que le está sucediendo en estas horas a varios colegas con los que tenía previsto encontrarse.

“Cuando nació Antonio, yo empecé a mostrar la felicidad que tenía. Pero dejé de hacerlo cuando supe el diagnóstico. Entonces vi que todos los nenes que habían nacido en la misma época que él evolucionaban neuro típicamente. Había varias famosas que habían sido madres al mismo tiempo que yo y sus hijos empezaban a hablar. Y el mío no. Ahí me di cuenta que había dejado de publicar cosas porque era diferente. Afronté esa emoción y decidí mostrar el hermoso hijo que tenía.´Yo tengo este hijo, es una hermosura y pasa esto´, pensé. Instintivamente empecé a hablar de autismo. No porque estuviera en mis planes poner una ONG. Lo hice porque yo también quería mostrar a mi hijo y lo que tenía para mostrar era eso", confesó la madre de Antonio hace pocos años a LA NACION.

María Julia Oliván tenía previsto debutar el próximo viernes su unipersonal Catarsis de mamis Manuel Cascallar

Coherente con esa postura, quien fuera una de las caras del programa Intratables es que el viernes se iba subir al escenario del Metropolitan. Uno de sus últimos posteo en las redes sociales fue hace tres sábados. Allí se ve a Antonio junto a su madre frente a un mapa de la República Argentina. “Sabe más de Geografía que su madre a su edad”, escribió ella con un indisimulable orgullo quien, en estos momentos, está en el Hospital Alemán de la ciudad de Buenos Aires. El mismo sanatorio en donde fue mamá.

El estreno de Catarsis de mamis, en el que María Julia Oliván se propone subir al escenario, deberá esperar.