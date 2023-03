¿Qué pasó con el misterioso vuelo MH370 de Malaysia Airlines?: las principales hipótesis del documental de Netflix

escuchar

A la 1:20 AM, solo 50 minutos después de despegar, se recibió el último comunicado: “Buenas noches, Malaysia 370 contacta con Ho Chi Minh 120″. Luego, nunca más se obtuvo respuesta. El avión Boeing 777 de Malasyan Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014 y, nueve años después, aún es una incógnita su paradero y los motivos que provocaron la pérdida de contacto con el vuelo. Un total de 239 pasajeros, 17 de los cuales eran tripulantes, se dieron por muertos diez meses y medio después. Este miércoles, con motivo del aniversario de uno de los misterios más notables en la historia, Netflix estrenó un documental sobre el trágico suceso, que aborda las teorías y las innumerables investigaciones realizadas sin éxito.

MH370: El avión que desapareció (MH370: The Plane That Disappeared) llegó al gigante de streaming el 8 de marzo de 2023, nueve años después de la desaparición de la aeronave que viajaba de Kuala Lumpur (Malasia) a Beijing (China). El vuelo debió durar alrededor de cinco horas y media, pero nunca llegó a su destino. Las exhaustivas búsquedas y las meticulosas investigaciones no pudieron aportar nuevos datos, más allá de la aparición de 33 posibles piezas de la aeronave en seis países diferentes.

El 29 de enero de 2015 se dio por muertos a los 239 pasajeros que viajaban en el avión, del cual se desconoce el motivo de desaparición y el paradero.

El tráiler de MH370: El avión que desapareció

Netflix, con la dirección de Louise Malkinson, estrenó este miércoles una docuserie sobre el caso, en el que plasmó las tres teorías principales del caso, cada una de ellas en un capítulo de 90 minutos. ¿Se trató de un suicidio por parte del piloto? ¿Un ataque terrorista? ¿Un accidente radicado en la despresurización de la cabina? La investigación se suspendió luego de tres años de búsqueda sin conseguir ninguna pista que esclareciera los hechos.

Las hipótesis que relató la serie de Netflix

Los testimonios de expertos y de algunos familiares de las víctimas aparecen en el documental de Netflix, así como registros de los medios de la cobertura del suceso. Entre quienes aportan su versión se encuentran Jeff Wise y Florence de Changy, expertos en aviación que analizan las distintas teorías posibles para explicar la desaparición de la aeronave; o el de Ghyslain Wattrelos, un hombre cuya pareja y sus dos hijos viajaban en el vuelo desaparecido y quien decidió iniciar una investigación independiente a la de las autoridades.

ARCHIVO-. El vuelo desapareció sin dejar rastro Wikipedia

Un dato peculiar que arrojaron las investigaciones iniciales fue que dos de los pasajeros que subieron a bordo del Boeing 777 presentaron un pasaporte falso. Se trataba de un ciudadano italiano y otro austríaco, que denunciaron el robo de dicha documentación previamente en su país de origen correspondiente, pero que compraron el pasaje en la misma agencia y en el mismo instante. Por ello, una de las principales teorías que suscitó fue que se podría tratar de un ataque terrorista.

Otra hipótesis fue que el piloto, en medio de una intención por quitarse la vida, direccionó el avión para que sufriera un accidente y se estrellara. Esta teoría se basó en los testimonios de algunos compañeros de Zaharie Ahmad Shah, que aseguraron que estaba visiblemente deprimido luego de que su pareja lo abandonara.

Los familiares de los pasajeros del vuelo MH370 de Malaysia se resisten a bajar a los brazos y exigen que siga la búsqueda Archivo

Una tercera especulación fue que el avión podría ser derribado por un misil de Estados Unidos, al quizás acercarse demasiado a Isla Diego García, ubicada en el Océano Índico, que se encontraba fuera de su ruta y ser detectado como una amenaza. Pero el gobierno estadounidense desmintió la posibilidad de este desenlace.

