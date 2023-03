La serie que estrenó Netflix y que quisieron prohibir antes de su lanzamiento

escuchar

Ya se estrenó en Netflix En el nombre de Dios: Sagrada traición, la serie coreana que habla sobre cuatro casos reales de sectas y que intentó ser prohibida. Los involucrados en los ocho capítulos hicieron una presentación a la Justicia para intentar evitar la emisión de la producción en el servicio de streaming, pero les fue denegado.

Netflix logró convertirse en uno de los servicios de streaming más reconocidos y utilizados a lo largo y ancho del mundo. Mes a mes, millones de personas mantienen su suscripción y consumen series y películas a través de la plataforma.

Por ese motivo, el catálogo se renueva con frecuencia y así como salen muchas producciones, también se genera la entrada y el estreno de nuevo contenido. Esto es lo que ocurrió esta docuserie coreana, que recorre casos relacionados a sectas en el país asiático.

En el nombre de Dios: Sagrada traición, o In the Name of God: A Holy Betrayal por su nombre en inglés, se estrenó en la plataforma el 3 de marzo. “En esta atrapante docuserie, autoridades y exseguidores revelan las perturbadoras historias de cuatro líderes coreanos que se autoproclamaron profetas”, presenta la sinopsis que incluye Netflix.

El tráiler de En el nombre de Dios: Sagrada traición

Concretamente, a lo largo de los ocho capítulos se muestran las historias de: Jeong Myeong Seok, líder de la Christian Gospel Mission; Park Soon-ja, quien fue hallada muerta junto con otras 30 personas; Kim Ki-soon, quien fundó una secta llamada Jardín Infantil y el pastor Lee Jae-rock, quien fundó la Iglesia Central Manmin. En los distintos casos, se mencionan múltiples acusaciones de abuso sexual dentro del ámbito de las sectas e incluso complicidad en homicidios. Muchas de las causas aún están en procesos judiciales.

En el caso de Jeong Myeong Seok, el coreano ya tuvo que pasar diez años en prisión por el abuso sexual de cuatro personas que formaban parte de la secta. En esa misma línea, en 2018 Lee Jae-rock fue condenado también en causas de abuso contra varios miembros de su iglesia, por lo que se lo sentenció a cumplir 15 años de prisión.

Por su fuerte material y lógicamente el daño a su imagen, algunos de los involucrados en la serie pidieron la cancelación y prohibir la emisión de los capítulos bajo el reclamo de que atentan contra la libertad de religión. Sin embargo, el tribunal coreano que se hizo cargo del caso consideró que el concepto de la docuserie no estigmatiza a la religión y que además hay múltiple evidencia para dar a conocer los casos.

Durante sus primeros días, la serie ya consiguió meterse entre lo más visto de algunos países. Además de Corea del Sur, donde ya estuvo en el primer lugar del Top 10 de Netflix y actualmente ocupa el segundo puesto, también llegó a ser lo más visto en Hong Kong, según reporta el sitio especializado FlixPatrol. Sumado a esto, en algún momento desde su estreno también ocupó los primeros diez lugares de lo más visto en: Canadá, Emiratos Árabes, Filipinas, Indonesia, Kenia, Malasia, Qatar, Singapur, Taiwán y Vietnam.

LA NACION