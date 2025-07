Qué pasó con Gimena Accardi y Andrés Gil

El anuncio sobre el final de la relación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, después de dieciocho años, reconfiguró el mapa de las parejas más estables del espectáculo argentino. Un comunicado medido y conjunto en redes sociales intentó poner un marco de madurez a la decisión, pero la falta de información sobre las causas derivó en una inmediata ola de especulaciones que involucran a terceros, con algunas versiones que señalan a dos compañeros de elenco de los actores como piezas clave en la ruptura.

¿Qué pasó entre Gimena Accardi y Andrés Gil?

Tras su separación, los rumores relacionan a Accardi con el actor Andrés Gil, su compañero en la obra de teatro En otras palabras y actual pareja de la actriz Cande Vetrano. La panelista Yanina Latorre, en el programa Sálvese quien pueda (América TV), deslizó que existía un “motivo” con nombre propio detrás de la decisión, lo que alimentó las especulaciones.

Las parejas de Accardi y Gil se habían mostrado cercanas en eventos sociales Gerardo Viercovich - LA NACION

Qué dijo Nicolás Vázquez sobre los rumores de terceros en discordia

Nicolás Vázquez desmintió categóricamente esta versión en una nota con Puro Show (eltrece). Al ser consultado sobre el tema, el actor fue contundente y defendió el vínculo que los une. “Andrés es un amigo mío, es compañero de ella, somos un tridente, nos acompañamos muchísimo. Soy el director de la obra, me toma por sorpresa”, afirmó Vázquez para disipar cualquier duda sobre una posible relación sentimental entre su exesposa y Gil. “Están diciendo cosas que no son”, declaró y criticó la tendencia a encontrar culpables en cada ruptura. “Parece que uno no puede tomar una decisión sana, siempre hay que encontrar culpables. Parece que una pareja siempre se tiene que separar por terceros”, reflexionó.

Nico Vázquez habló de su separación con Gimena Accardi

En su descargo, insistió en que el desgaste es una causa válida para el fin de una relación de larga data. “Yo les pregunto a ustedes, con una mano en el corazón, y le pregunto a la gente que está mirando la nota: ¿Existe el desgaste? ¿Existe el no encontrarse? ¿Existe estar a destiempo? Y sí, sobre todo cuando tenés dieciocho años juntos”, argumentó.

Por qué se menciona a Mercedes Oviedo

Horas después del anuncio de la separación, la cuenta de X del programa LAM difundió un video que instaló el debate sobre una posible infidelidad por parte de Nicolás Vázquez. En el material, de 14 segundos, se observa al actor en una actitud cercana con Mercedes Oviedo, su compañera en la obra teatral Rocky. La grabación, captada en un bar de Palermo durante una fiesta del elenco, los muestra mientras bailan con gestos de complicidad.

Nicolás Vázquez Y Mercedes Oviedo bailando en un boliche

Vázquez también se refirió a estas imágenes. “Con ella —Mercedes Oviedo— trabajo y aparentemente hay un video bailando con ella de la fiesta de laburo”, explicó con ironía. “Nosotros fuimos a una fiesta de trabajo y bailé con todas las chicas, ¿no se puede bailar ahora?”, cuestionó.

Oviedo, señalada como la tercera en discordia, habló con los medios en la puerta del teatro y negó rotundamente las acusaciones. “No tengo nada que esconder. Mi familia y mis amigos saben quién soy, cómo me manejo. No hizo falta aclarar nada”, aseguró. Además, explicó que su forma de ser es demostrativa y que no cambiará su actitud por las especulaciones. “Bailé con un compañero de trabajo”, sentenció.

Mercedes Oviedo aseguró que con Vázquez no hay mas que una buena relación laboral Gerardo Viercovich

Confirmó también que tuvo una conversación con Accardi. “Hablé con Gimena y está todo bien”, reveló y agregó: “Nunca estuve nerviosa porque siempre estuve tranquila con todo. No hice nada malo. No hay cargo de conciencia, no hay culpa, no hay nada, porque no existe nada”. La actriz lamentó la exposición y el impacto en su familia, en especial la mención de su hijo menor de edad en los medios.

Cuál fue el motivo de la separación según los protagonistas

Tanto Nicolás Vázquez como Gimena Accardi publicaron un comunicado idéntico en sus redes sociales para anunciar el fin de su relación de dieciocho años. En el texto, explicaron que la ruptura fue una decisión meditada. “Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar”, indicaron sin mucha especificidad.

El comunicado de Gimena Accardi donde anunció su separación de Nicolás Vázquez (Foto: Historia de Instagram @gimeaccardi)

En una comunicación telefónica con LAM, Vázquez profundizó sobre las causas y mencionó un desgaste en la convivencia. “Hay veces que no alcanza solo con el amor. La decisión la tomamos juntos”, afirmó. El actor también contó que realizaron terapia de pareja antes de la determinación final. “Uno trata de quedarse con lo mejor. Siempre ella va a ser mi familia y yo voy a ser la de ella“, aseguró.

