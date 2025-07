Gimena Accardi se refirió al polémico inicio de su relación con Nico Vázquez, quien se había casado con Mercedes Funes

Este martes, la inesperada noticia sobre la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi acaparó la atención de los argentinos. En cuestión de horas, las especulaciones sobre una tercera persona en discordia no tardaron en circular y los recuerdos de la vida amorosa del actor antes de ponerse de novio con la ex Casi Ángeles quedaron en el centro de la escena.

Gimena Accardi rompió el silencio antes de embarcar hacia España (Foto: Captura TV)

En ese sentido es que este miércoles, la actriz habló con la prensa desde el aeropuerto de Ezeiza, previo a embarcar hacia España, y mencionó que la iniciativa de publicar el breve comunicado desde sus respectivas redes sociales surgió para evitar que se dijeran ciertas cosas que no eran verdad. De todas formas, los rumores surgieron. “Por favor, dejen de ensuciar a gente que no tiene nada que ver”, expresó.

En ese sentido fue que Alejandro Guatti, cronista de Intrusos (América TV), le consultó sobre los cuestionamientos que recibió en las redes sociales sobre Mercedes Funes. “Sabemos que estás recibiendo mucho hate en redes, hablan del karma y de esas cosas”, le dijo el periodista, en referencia a quienes la señalaron como la tercera en discordia en la separación de Vázquez con Mercedes Funes, con quien estuvo casado solo cuatro meses.

Ante la pregunta, Accardi respondió: “Eso pasó hace 18 años. Mercedes sabe cómo fue, lo dijo públicamente. Hemos hablado los tres miles de veces, nos hemos cruzado en eventos... Nico estaba separado (de Mercedes). ¿Recientemente separado? Sí. Pero estaba separado”. Y lanzó una picante frase: “Y aun así, si hubiera estado casado y se enamoró de otra persona, y deja a su mujer porque se enamoró de otra persona, y convive 18 años con esa persona... para mí, es válido”.

“Me indigna que nos endilguen algo que pasó hace 18 años, que se aclaró cien mil veces y que ahora hablen de karma”, concluyó, molesta.

Nico Vázquez y Gime Accardi estuvieron 18 años juntos (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Cabe recordar que Nico Vázquez y Mercedes Funes se separaron en abril de 2006, a poco de haberse casado. La ruptura fue muy mediática porque ocurrió en medio de los rumores de romance de él con su compañera de elenco en la tira de Cris Morena.

Durante 2021, en el marco de una visita de Mercedes a PH, Podemos hablar, ciclo que se transmitía en Telefe, recordó lo mal que la pasó con Vázquez en su divorcio: “La pasé mal. Tuve un divorcio mediático hace muchos años, de otra vida, otra vida. El momento fue bravo para mí, fue difícil de manejar. Igual entendí que nadie toma de vos lo que vos no le permitís. Nadie logró verme sentada, llorando diciendo ‘oh, mirá lo que me pasó’. No lo hice porque decidí no hacerlo”.

El día que Mercedes Funes se refirió a cómo vivió su separación de Nicolás Vázquez

Y continuó: “Los medios podían buscarme la foto en la que me encontraban justo rascándome el ojo para que dijeran ‘está llorando’, pero yo no iba a estar llorando, sino rascándome el ojo. Yo sabía lo que no me interesaba mostrar de mí. Pero se frena solo si vos no respondés”.

Pese a lo que ocurrió, la actriz destacó que guarda el mejor recuerdo de su expareja. “Nicolás y yo no tenemos ningún vínculo en el presente, pero tenemos cariño por lo vivido, incluso por las cosas que no estuvieron buenas o las que hubiera preferido de otro modo. Uno tiene que avanzar y seguir adelante”, completó.