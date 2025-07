Gimena Accardi habló de su separación y del video de Nico Vázquez muy cerca de Mercedes Oviedo

Ayer, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sorprendieron al anunciar, en un comunicado conjunto, su separación después de 18 años juntos. Si bien los dos aclararon que la ruptura fue en buenos términos y que no hubo terceros en discordia, de inmediato a él lo comenzaron a relacionar con Mercedes Oviedo y a ella con Andrés Gil. Hoy, antes de subir a un avión con rumbo a España, la actriz decidió hablar para dejar en claro la situación: desmintió engaños, aseguró que el amor sigue intacto y explicó que no piensa en el divorcio.

Nico Vázquez y Gime Accardi (Foto Instagram @nicovazquezok)

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la actriz respondió con paciencia y buena onda a cada una de las preguntas que le hicieron los periodistas que se acercaron hasta el lugar. Primero, contó que decidieron contar ellos la noticia porque se estaba comenzando a filtrar a los medios. “Ya estaba el rumor, y antes de que salga cualquier cosa, preferimos hablar”, explicó. “Tal vez fue en vano porque se está diciendo cualquier cosa”, sumó de inmediato.

“Es el mal de los actores”

“La información de terceros en discordia impacta cero en mí porque sé que no es cierto”, dijo cuando le preguntaron sobre los rumores de romance entre Vázquez y Oviedo, compañera del actor en Rocky. Las versiones comenzaron a circular con fuerza ayer luego de que se viralizara un video que muchos tildaron de polémico, donde se los ve bailando muy cerca en un festejo por el éxito de la obra.

“No es cierto, yo sé que no pasa nada con eso. En relación al video, Nico es una persona que baila así con sus amigas. Yo la conozco a Mercedes, es un amor. Yo bailo así con mis amigos, esté Nico presente o no. Cualquiera que nos conoce como pareja sabe cómo somos. Es el mal de los actores: nosotros nos tocamos, alzamos a la gente”, confió.

Accardi también desmintió haber tenido un romance con Andrés Gil, la pareja de su amiga Candela Vetrano y su compañero de elenco en la obra teatral En otras palabras. “De mi lado también surgieron rumores: que estoy con mi productor, que estoy con mi compañero, que estoy con un técnico. Que Nico está con Dai, que está con Mercedes... es mucha información”, se quejó, aunque confesó que con Vázquez supusieron que el escándalo iba a estallar porque “es muy aburrido que una pareja se separe sin ningún tipo de conflicto y en buenos términos”.

Andrés Gil y Mercedes Oviedo, los apuntados como los terceros en discordia

“Si hubiera pasado algo realmente malo ninguno de los dos hablaría así del otro”, explicó Accardi, antes de que uno de los cronistas le consultara por qué creía que había aparecido el nombre de Gil. ”Porque trabajo con él, era obvio, como también se dijo que estaba con mi productor, todos casados”, reaccionó, y contó que luego del escándalo habló con Gil y con Vetrano. “Estamos todos en comunicación, hablamos de esto recontra tranquilos porque no pasa nada, es mi compañero de laburo con quien comparto una gira, nunca pasó nada, su pareja sabe”.

“Es todo un nivel de suciedad total y es lo que necesitamos frenar”, disparó luego sobre las repercusiones del final de la relación. “Es una vergüenza estar haciendo esto, con el perfil bajo que tengo. Me quiero morir”, agregó en relación a la charla con la prensa.

El detrás de escena del anuncio

Con estos comunicados, Vázquez y Accardi confirmaron su separación tras 18 años juntos (Foto: Instagram @nicovazquezok / @gimeaccardi)

Accardi contó que redactaron el comunicado juntos y que no especularon con el estreno de Rocky para hacerlo público. “No es que se planeó. La verdad es que estábamos una semana juntos, una semana separados, una noche juntos, una separados”, confesó, y sin querer poner una fecha precisa a la ruptura señaló que hace un tiempo “van y vienen”.

“Imaginate que en 18 años no te separás de un día para el otro”, analizó, y volvió a dejar las puertas abiertas para un reencuentro futuro: “De verdad hay mucho amor y siempre confío en que ahora estamos viviendo este momento, afrontando una separación, una distancia, un tiempo. Pero no sé qué va a pasar en diez años. Yo sigo sintiendo que Nico es el hombre de mi vida”, sumó, y aseguró con énfasis que no tiene ninguna intención de conocer en este momento a otra persona.

Accardi aseguró que nunca van a encontrarla hablando mal de su ahora ex, que “la lucharon juntos” durante mucho tiempo, que decidieron intentar por separado y negó haber comenzado con los trámites de divorcio. “También leí eso: que habíamos hablado con abogados, que teníamos división de bienes, un acuerdo de no sé qué. Todo desmentido. No hay ni cerca un abogado ni un divorcio”, ratificó.

La foto retro que publicó Vázquez por el cumpleaños de Accardi (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Por último, la actriz respondió a las preguntas sobre el hate que recibe en las redes por el escándalo que vivieron cuando, hace 18 años, comenzaron su relación: en ese momento, Vázquez estaba recién divorciado de la también actriz Mercedes Funes. “Mercedes sabe cómo fue. Ella lo dijo públicamente. Hemos hablado los tres miles de veces. Nos hemos cruzado en eventos. Nico estaba separado. ¿Recientemente? Sí, pero estaba separado. Y aún si hubiera estado casado y deja a su mujer porque se enamoró de otra persona y convive 18 años con esa persona, para mi es válido”, zanjó la discusión. “Con Mercedes tenemos la mejor onda”, cerró.