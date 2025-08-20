Qué pasó con Nico Vázquez y Gimena Accardi: esto es lo que hay que saber

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se separaron tras 18 años de relación. La noticia tomó estado público luego de que la actriz admitiera una infidelidad, al realizar una declaración en el programa Sería increíble en Olga. El actor, por su parte, ratificó el divorcio y Andrés Gil, compañero de elenco de Accardi, negó estar involucrado.

La palabra de Gimena Accardi tras admitir que le fue infiel a Nico Vázquez

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

La ruptura de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se precipitó tras la confesión de la actriz sobre una infidelidad, donde sostuvo: “En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Me mandé una cag***, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí es cierto lo que se dijo ayer, la mitad de las cosas, la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo y también es lo que necesito aclarar de algún modo”. La actriz explicó que este desliz fue un detonante en una relación que ya venía en crisis desde hacía un año.

El descargo de Gimena Accardi

Accardi también reveló que, a pesar de su error, Vázquez la perdonó. “Del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’”. Sin embargo, la artista reconoció que la relación ya estaba deteriorada y que la infidelidad fue un factor determinante en la decisión de separarse. “En una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año con idas y vueltas, no es el causante esto, pero sí fue un poco el detonante o la gota que rebalsa el vaso para tomar la decisión que tendríamos que haber tomado antes”, explicó.

La reacción de Nicolás Vázquez a las declaraciones de Gimena Accardi

Nico Vázquez reveló que ya iniciaron el proceso de divorcio con Gime Accardi

Tras la confesión de Accardi, Nicolás Vázquez también decidió hablar públicamente sobre la situación. El actor confirmó que están en proceso de divorcio y que no hay posibilidad de reconciliación. “Nos estamos divorciando, esa es la verdad. Siento que es lo más sano”, declaró Vázquez.

El actor expresó su dolor por la situación y destacó la importancia de Accardi en su vida. “La quiero acompañar desde el lugar que yo puedo hacerlo. Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia. Hoy al mediodía estuve con ella, me fui para nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba, porque obviamente fue una mañana muy movida para ella, para ustedes, para todos”, comentó Vázquez.

Nico Vázquez habló luego de que Gime Accardi confirmara la infidelidad

A pesar del dolor, Vázquez elogió la valentía de Accardi al hablar públicamente sobre la infidelidad. “Me parece una mujer con unos ovarios increíbles. Me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, porque obviamente verla partida como la vi ahí y como la vi después en mi casa, no me da ninguna gracia”, afirmó el actor.

Tras la confirmación de la separación y las declaraciones públicas, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se encuentran en pleno proceso de divorcio. Ambos expresaron su deseo de mantener una relación de respeto y cariño, a pesar del final de su vínculo amoroso. “Ella va a ser mi familia siempre. Hoy nos dábamos un abrazo y decíamos eso. Como personas nos vamos a amar siempre, no nos amamos como pareja”, afirmó Vázquez.

El supuesto tercero en discordia

Tras la confirmación de la infidelidad, comenzaron a circular rumores sobre la identidad de la persona involucrada. El nombre que más resonó fue el de Andrés Gil, compañero de elenco de Accardi en la obra de teatro En otras palabras. Ante la ola de especulaciones, Gil decidió romper el silencio y desmentir cualquier vínculo sentimental con la actriz.

Las declaraciones de Andrés Gil en medio de los rumores (Foto: Captura Instagram/@andresgil)

“Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, expresó Gil a través de una storie en su cuenta de Instagram. El actor lamentó que los rumores opaquen el trabajo realizado en la obra de teatro. “Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, agregó Gil.

Andrés Gil y Gime Accardi son protagonistas en la obra En otras palabras, la cual dirige Nico Vázquez

Accardi ya se había encargado de desmentir cualquier relación con Gil durante su descargo en Olga: “Con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver y que tiene familia, y eso sí, necesito que se frene”. Según la actriz, la persona con la que fue infiel es “una persona random que no tiene nada que ver con el medio”.

