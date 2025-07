Qué pasó en Bendita el jueves

Este jueves, en los estudios de Canal 9, el programa Bendita TV no salió al aire como todos los días. La ausencia de su conductor, Beto Casella, y de todo su panel de colaboradores, generó un escándalo mediático. La razón principal, según Ángel de Brito, fue una escalada de tensiones entre Casella y las autoridades del canal, por el trato recibido y diversos incumplimientos.

Bendita TV salio al aire sin Beto Casella, ni ninguno de sus panelistas

¿Qué sucedió en Bendita el jueves?

Bendita TV, el popular programa de El Nueve, salió al aire sin su figura principal, Beto Casella, ni ninguno de sus panelistas habituales. Ante la ausencia masiva del equipo, el canal optó por mostrar el estudio vacío durante la emisión del programa, una imagen que rápidamente se viralizó y generó especulaciones. Este hecho fue la culminación de una serie de tensiones entre Casella y las autoridades del canal, según reveló el periodista Ángel de Brito en el programa LAM (América TV).

Ángel de Brito reveló los principales motivos por los que la relación entre Casella y las autoridades de El Nueve está quebrada

Las razones detrás del conflicto entre Beto Casella y Canal 9

Según las declaraciones de Ángel de Brito, la relación entre Beto Casella y Canal 9 estaba en un estado crítico desde hacía tiempo. El conductor se sentía “destratado” por el canal en diversos aspectos, como la falta de promoción adecuada del programa, la escasez de comodidades básicas, la ausencia de apoyo en las redes sociales y la constante reducción del presupuesto asignado a la producción. De Brito resaltó la ironía de que Bendita, a pesar de ser el programa más visto del canal, carecía incluso de una presencia activa en plataformas como Instagram o Twitter.

Beto Casella reveló el motivo por el cual se ausentó de Bendita

En una entrevista con LAM horas antes de la emisión del jueves, Beto Casella reconoció que su relación con Canal 9 “siempre estuvo quebrada”. Sin embargo, hizo hincapié en su independencia y en su deseo de que se le permitiera trabajar sin interferencias. El conductor de Bendita declaró en el móvil: “Yo no soy de los que ‘ay, no me cuidan en este canal’. Yo no quiero que me cuiden, quiero que me dejen trabajar (...) No pido ni ropa, la consigo yo, me la compro yo, me voy a la calle Avellaneda. No jodo para nada”.

Qué desencadenó la ausencia de Beto Casella

El periodista Luis Bremer aportó detalles adicionales en su cuenta de X. Señaló que el miércoles, Beto Casella había “pegado portazo” en Bendita como consecuencia de un incidente relacionado con el estacionamiento del canal. Al parecer, Rodrigo Vagoneta, uno de los participantes del ciclo, se vio perjudicado al no recibir una cochera en el edificio y tuvo que buscar estacionamiento en la calle.

Luis Bremer en su cuenta de X sobre la ausencia al programa de Beto Casella (Fuente: @luisbremer)

Bremer recordó que situaciones similares ya habían afectado a otros integrantes del equipo, como Campa y Queijeiro, a pesar de la existencia de cocheras vacías disponibles. Bremer explicó: “Beto pegó portazo HOY en @BenditaOk porque volvieron a dejar a un compañero (Rodrigo Vagoneta) en la calle por no darle una cochera en el canal”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.