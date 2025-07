Escándalo en Bendita: nadie se presentó al programa y salió en vivo sin conductor ni panel

La transmisión de Bendita TV (El Nueve) del jueves 24 de julio estuvo atravesada por un escándalo: ni Beto Casella ni ninguno de los panelistas se presentó a trabajar. Horas antes de la emisión y en diálogo con LAM (América TV), Beto Casella había contado cómo estaba su tensa relación con El Nueve.

Ángel de Brito reveló los principales motivos por los que la relación entre Casella y las autoridades de El Nueve está quebrada

Fue Ángel de Brito quien dio a conocer los principales motivos del conflicto entre el conductor y las autoridades del canal. “Es una cuestión bastante complicada, la relación está rota”, aseveró y continuó: “Hoy Beto fue durísimo con Canal 9. Yo se los anticipé ayer, porque es un tema que vengo escuchando de la boca de Beto, inclusive, y lo ha contado en Bondi”.

“Cuando trabajamos ahí, él se sentía destratado por el canal hace mucho tiempo, por las promociones, por las comodidades, por la falta de apoyo, porque no tenía redes el programa, porque cada vez había menos presupuesto”, explicó y admitió “que es el programa más visto” del canal, por lo que era raro que no tenga “ni siquiera una actualización en Instagram o en Twitter”.

Beto Casella conduce el programa más visto de El Nueve (Foto: Captura El Trece)

Por último, de Brito comentó: “Ayer estuvo el episodio del estacionamiento. Aparentemente, nadie llamó a Beto para recomponer esa situación, porque ayer él se enojó y se fue. El programa lo hizo Edith. Pero hoy lo que pasa es completamente peor, porque se fueron todos y el canal decidió mostrar el piso vacío”.

Con respecto a lo que mencionó Ángel, Luis Bremer había dado detalles en su cuenta de X del verdadero motivo de la ausencia del conductor el miércoles: “Beto pegó portazo HOY en @BenditaOk porque volvieron a dejar a un compañero (Rodrigo Vagoneta) en la calle por no darle una cochera en el canal”, explicó y sumó: “Ya paso con otros como Campa y Queijeiro. Las cocheras están vacías a esta hora, la producción avisó correctamente y nunca las autorizan… Muy extraño”.

Beto Casella ya había contado en Bondi Live cómo era su tenso vínculo con El Nueve Santiago Cichero/AFV

Desde LAM entrevistaron a Casella horas antes de la emisión del programa de este jueves. En esa charla, el conductor comentó que su ausencia del miércoles se debió a un dolor de la garganta y confió que aún no sabía si iba a volver, ya que su presencia dependía de cómo se sintiera.

Además, en esa misma charla reveló cómo es su trato con las autoridades del El Nueve, lo que dejó anticipar lo que iba a pasar horas más tarde: “Siempre estuvo quebrada mi relación con Canal 9. Y yo no soy de los que ‘ay, no me cuidan en este canal’. Yo no quiero que me cuiden, quiero que me dejen trabajar (...) No pido ni ropa, la consigo yo, me la compro yo, me voy a la calle Avellaneda. No jodo para nada”.