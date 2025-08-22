Qué pasó entre Gonzalo Heredia y Luciano Castro

La amistad entre Gonzalo Heredia y Luciano Castro, forjada a lo largo de dos décadas, habría llegado a su fin. El quiebre se produjo tras un conflicto relacionado con la separación de Castro y Sabrina Rojas, mientras los tres compartían escenario en la obra Desnudos. La situación generó tensiones y reproches que terminaron por fracturar el vínculo entre los actores.

¿Por qué se pelearon Gonzalo Heredia y Luciano Castro?

La periodista Paula Varela reveló, en Intrusos de América TV, que la crisis entre Gonzalo Heredia y Luciano Castro se desató tras la separación de Castro y la madre de sus dos hijos más chicos. La incomodidad en los camarines tras el anuncio de la separación generó tensiones. Según Varela, Luciano Castro esperaba una reacción de su amigo que nunca llegó. “La distancia, la pelea, se rompió la amistad entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia”, sostuvo la periodista.

Por qué se pelearon Gonzalo Heredia y Luciano Castro

Según comentaron en el programa, Luciano Castro esperaba que Gonzalo Heredia intercediera para que Sabrina Rojas fuera apartada de la obra Desnudos, debido a la separación. “Luciano esperaba que Gonzalo dijera ‘la corremos a Sabrina de la obra’”, afirmó Paula Varela. Ante la falta de reacción de Heredia, Castro amenazó con abandonar el proyecto, con el fin de que su compañero de elenco y amigo lo convenciera de quedarse. “Luciano dijo que se bajaba de la obra, pero como para ver si Gonzalo reaccionaba y le decía ‘no, gordo, pará, no te bajes vos, vamos a hablar con Sabrina, le vamos a explicar que se baje ella, y nosotros seguimos trabajando’”, señaló Varela.

La postura de Gonzalo Heredia ante la separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas

Gonzalo Heredia, Luciano Castro y Sabrina Rojas, eran parte del elenco de Desnudos, la obra que causó el distanciamiento

La decisión de Gonzalo Heredia de no intervenir, tanto él como su pareja Brenda Gandini, se debió a su estrecha amistad con Sabrina Rojas. La periodista de Intrusos explicó que Heredia y Gandini consideraron la reacción de Castro como un “capricho” y optaron por apoyar a Rojas, permitiéndole continuar en la obra. “Ella quedó en la obra. Tanto Gonzalo como su mujer, Brenda Gandini, la protegieron, lo dejaron ir a Luciano, y eso le molestó muchísimo. Él esperaba la actitud de un amigo, que lo banquen. Y no fue así”, detalló Varela.

El comienzo de la amistad entre Gonzalo Heredia y Luciano Castro

Los actores compartieron años de amistad https://www.instagram.com/gonzaloezequielheredia/

El vínculo entre Gonzalo Heredia y Luciano Castro se remonta a 2009, cuando protagonizaron la exitosa telenovela Valientes en eltrece. La ficción, que se emitió con 30 puntos de rating, catapultó a la fama a ambos actores y los unió en una amistad que trascendió lo laboral. Durante esa época, se destacaba la buena relación entre los protagonistas, en contraste con otros conflictos internos dentro del elenco. En la exitosa tira, encarnaron a los hermanos Enzo y Leonardo Sosa, respectivamente. De hecho, en ese momento se los definía como un “grupo muy unido”.

Gonzalo Heredia y Luciano Castro festejaron juntos su cumpleaños en 2019 Instagram

A lo largo de los años, Gonzalo Heredia y Luciano Castro compartieron numerosos momentos juntos, tanto en el ámbito profesional como personal. Celebraron cumpleaños juntos, disfrutaron de vacaciones en familia y participaron en diversos proyectos laborales. En 2019, festejaron juntos su cumpleaños en una reunión íntima, como reflejo de su fuerte vínculo.

