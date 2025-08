Qué programas de Radio con Vos levantaron desde este semana

Radio con Vos levantó cuatro programas de su grilla y desvinculó a 28 empleados desde esta semana. La medida responde a una profunda reestructuración por motivos económicos, según informaron las autoridades de la emisora. La decisión generó sorpresa en el medio y la despedida al aire de algunas de sus figuras.

Qué programas levantaron de la grilla de Radio con Vos

La dirección de la radio confirmó la discontinuidad de cuatro ciclos que formaban parte de su programación habitual. Los programas que ya no saldrán al aire desde esta semana son:

Buenas tardes, China , conducido por Jairo Straccia.

, conducido por Jairo Straccia. Todo marcha acorde al plan , con Tamara Pettinato y Nacho Girón.

, con Tamara Pettinato y Nacho Girón. Que no panda el cúnico , un espacio con Ernesto Tenembaum, Noelia Barral Grigera, Iván Schargrodsky, Leandro Renou, Diego Iglesias y María O’Donnell.

, un espacio con Ernesto Tenembaum, Noelia Barral Grigera, Iván Schargrodsky, Leandro Renou, Diego Iglesias y María O’Donnell. Podría ser peor, con Nico Fiorentino y Maru Amabile.

Jairo Straccia se despidió de su audiencia en la última emisión de "Buenas tardes, China"

Jairo Straccia y su equipo se despidieron este lunes a la mañana de su audiencia en la última emisión de su programa. La decisión afectó a ciclos que comenzaron entre marzo y abril, bajo la nueva gestión que asumió en diciembre.

Cuál es el motivo de los despidos y los cambios

Las autoridades de la radio atribuyen la reestructuración a una necesidad económica. Ariel Said, director de contenidos desde diciembre, calificó la situación financiera como una “sangría importante”. Afirmó a LA NACION: “Había que tomar medidas drásticas que no podían esperar a fin de año para garantizar la sustentabilidad de la radio”.

El comunicado de Radio con Vos sobre la reestructuración

El directorio publicó un comunicado oficial en la red social X. Allí destacó que las decisiones buscan asegurar la continuidad de su propuesta periodística frente a “un escenario desafiante, que atraviesa con dificultad toda la industria de medios”. Para evitar otras interpretaciones, el texto aclara: “Radio con Vos no responde a ninguna militancia política”.

Periodistas desvinculados informaron a LA NACION que los directivos argumentaron desconocer “la cantidad de deudas acumuladas cuando compraron la radio”. Esta situación generó un panorama “terrible” y la necesidad de recortar costos de manera urgente. Said remarcó que la decisión “no tiene que ver ni con la aptitud profesional ni con una cuestión de audiencias, es un tema netamente económico”.

El pase entre Sietecase y Tenembaum tras la reestructuración de Radio Con Vos

La reestructuración ocurre ocho meses después del cambio de accionistas. En diciembre, el empresario Gabriel Hochbaum adquirió el 70 por ciento de la radio. El 30 por ciento restante pertenece a Martín Kweller, de Kuarzo Entertainment.

Cuántas personas fueron desvinculadas de la radio

La medida implicó la salida de personal de distintas áreas. Según pudo saber LA NACION, hubo alrededor de 28 desvinculados entre empleados de planta y contratados. La lista incluye a conductores, columnistas y productores.

Entre los profesionales que ya no forman parte de la emisora se encuentran la periodista Mariana Carbajal, quien tenía una columna semanal con perspectiva de género en el programa La inmensa minoría, y el periodista económico Alejandro Rebossio.

Jairo Straccia anunció el final de su programa en Radio Con Vos (X: @jairostraccia)

Ariel Said detalló que muchos de los desvinculados eran columnistas con participaciones semanales. Explicó que, en la gestión anterior, varios de ellos gestionaban su propia pauta publicitaria. “La tanda se compartía entre la radio, los conductores y los columnistas con su pauta. Entonces, necesitábamos liberar todo ese espacio para poder facturar nosotros. Por eso nos hicimos cargo de sus costos y les pagábamos nosotros”, explicó el director de contenidos.

Cómo queda la nueva programación de la FM

La grilla de Radio con Vos se modifica de manera inmediata para cubrir los espacios vacantes. El director de contenidos aseguró que los cambios se implementarán de a poco. En el horario de 6 a 8, que ocupaba Buenas tardes, China, se emitirá un ciclo informativo low cost. Said aclaró: “Todavía no tenemos el formato, pero no va a tener las pretensiones de lo que era el programa de Jairo [Straccia]”.

Se le dio prioridad a ciertas figuras como Romina Manguel

Para los horarios de la tarde y la noche, se adelantó el programa de Romina Manguel, No dejes para mañana, de las 18 a las 17 horas. Un segmento de programación paga que salía a las 22 ahora se emitirá a las 19. A partir de las 21, la radio pasará música.

Said señaló que buscaron preservar los programas más antiguos de la emisora, como los de Ernesto Tenembaum, Alejandro Bercovich y Romina Manguel. También confirmó que le ofrecieron a Jairo Straccia continuar como columnista en el programa de Tenembaum, su rol histórico, pero el periodista no aceptó la propuesta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.