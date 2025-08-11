Nicki Nicole y Lamine Yamal: todos los indicios que marcan el comienzo de una relación amorosa

FC Barcelona goleó por 5-0 al Como de Italia y se coronó en el torneo Joan Gamper, disputado en el Estadi Johan Cruyff. El resultado por sí solo demostró una diferencia de jerarquía entre los equipos, a tal punto que el conjunto español, al término del primer tiempo, ya ganaba por cuatro goles de diferencia.

Lamine Yamal fue la figura de la goleada del Barcelona contra el Como instagram @lamineyamal

Aunque los focos pasaban por la actuación de Lamine Yamal, la joya española del Barcelona, los ojos del público también estaban posados en la presencia de Nicki Nicole, la artista argentina que estuvo vinculada en las últimas semanas con el también jugador de la selección de España.

Sin existir un dato exacto de cuándo empezó el supuesto amorío, el periodista español Javier Hoyos indicó en un video de TikTok que el acercamiento se dio días después del cumpleaños número 18 de Yamal, quien organizó una megafiesta junto a otras celebridades.

Nicki Nicole observó el encuentro del Barcelona y acrecentó los rumores de un romance con Lamine Yamal

Nicki Nicole, de 24 años, estuvo presente en el estadio junto a Bizarrap y fueron recibidos por Joan Laporta, presidente del Barcelona, quienes los agasajó con una remera del primer equipo para cada uno.

Ubicada en una platea preferencial del estadio, la cantante recibió la cálida bienvenida de los hinchas, quienes comenzaron a especular que su asistencia al partido estuvo directamente vinculada por su affaire con el talentoso delantero de 18 años que renovó su contrato recientemente con el club culé.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, recibió a Bizarrap y Nicki Nicole

Lo que eran sospechas y rumores, se transformaron en realidad cuando, al finalizar el encuentro, un usuario @Freddycule pudo colarse en el estacionamiento del estadio y filmó el preciso momento en donde Lamine Yamal junto a Nicki Nicole se retiraban juntos en un auto. Al aparecer una cámara grabando, la artista quiso ocultar su rostro con la mano, impidiendo que se registre este momento.

Lamine Yamal y Nicki Nicole se retiraron juntos del estadio

Como si esto fuera poco, en las redes también detectaron otro detalle: la pantalla de bloqueo del futbolista tiene una foto de la rosarina, lo que terminaría de cerrar el círculo y solo restaría que los propios protagonistas hagan oficial el romance.

Una foto de Nicki Nicole decora el fondo de pantalla del celular de Lamine Yamal

De esta manera, la vida amorosa de la cantante de “Ojos verdes” comenzó a estar en la agenda de los medios de comunicación. Es que desde su llegada a Europa, las versiones comenzaron a ser muy fuertes en cuanto a su acercamiento a Yamal, como también un posible acercamiento con Trueno, su expareja, con quien mantuvo tres años de relación.

Según el periodista Roberto Antolín en una charla con Juan Etchegoyen, el conductor del ciclo Mitre Live, la artista permaneció unos días en la ciudad de Valladolid, donde se produjo el encuentro con Trueno.

“Preguntando a mis fuentes me dijeron que ella lo había engañado en su momento y se habló de infidelidad. Las personas que me contaron me lo aseguraron. En 2023 ellos se separaron, pero ahora los vieron juntos. No sé si como amigos o novios, pero están juntos viéndose de nuevo. Ella vino de acompañante, no para cantar con él. Quizás nunca se separaron como se creía”, aclaró el comunicador, quien le puso aún más suspenso a la vida amorosa de Nicki Nicole.