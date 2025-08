Crecen las versiones de un posible romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

La figura de Lamine Yamal estuvo en boca de todos en el último tiempo. Desde su polémica fiesta de cumpleaños número 18, hasta su renovación de contrato con el FC Barcelona, el futbolista le habría sumado un condimento más a su vida privada al estar coqueteando con la artista argentina Nicki Nicole.

Según un video del periodista español Javier Hoyos, el acercamiento entre la joya de la selección de España y la cantante comenzó en su celebración de cumpleaños donde Nicki Nicole estuvo presente, como así también otras celebridades como Luck Ra y Bizarrap.

Un periodista español contó su versión acerca del affaire entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

En aquel día, el anfitrión no solo brindó con todos los presentes en una ceremonia privada, sino que también se tomó el tiempo de sacarse fotos con la mayoría, entre ellos, Nicki Nicole, quien llevó puesto un vestido negro y posó para la cámara con Lamine que optó por una vestimenta formal compuesta por un saco blanco y el detalle de un guante negro.

Nicki Nicole junto a Yamal en su polémica fiesta de cumpleaños

Otro dato que aportó el periodista español en su video de TikTok es que el acercamiento entre ambos habría existido días después del cumpleaños, en una cita en un boliche, aunque no se precisaron más detalles.

Lamine Yamal habría conquistado a Nicki Nicole en su fiesta de cumpleaños

Para sumarle más datos a su hipótesis, Javier Hoyos marcó un detalle trascendental que serviría para unir cabos y darle forma al posible romance entre las dos celebridades. “Se acuerdan de que en uno de los videos les dije ‘por favor, Nicki y Lamine, hagan un gesto en el próximo video que publiquen si están en un romance. Por ejemplo, guiñar un ojo a cámara’”, lanzó, en tono irónico, el periodista, quien recibió una respuesta afirmativa por parte de la vocalista.

“Y lo inesperado ocurrió: Nicki Nicole posteó un video con la canción “The Boy Is Mine” (“El chico es mío”, en castellano)… y sí, guiñó un ojo”, destacó Hoyos, quien articuló toda su teoría en un video de TikTok que se hizo viral en minutos al hablar de dos personalidades reconocidas en sus ámbitos.

El guiño de Nicki Nicole que habría sido dirigido a Lamine Yamal

Aunque este rumor creció en los últimos días, lo cierto es que Nicki Nicole, en su viaje a España, aprovechó también para reencontrarse con Trueno, su expareja, con quien vivió un amorío de tres años y finalizó en 2023.

La información fue chequeada por Roberto Antolín en una charla con Juan Etchegoyen, el conductor del ciclo Mitre Live. “Yo no sabía ni quién era Trueno, pero los argentinos me persiguen por el mundo. De repente se llenó en Valladolid de gente con camiseta de Boca y Argentina. Me puse a hablar con diferentes personas que estuvieron acá en España para saber más de este chico”.

Nicki Nicole se divierte juntos a unos amigos en Ibiza. GSLV - G3/The Grosby Group

En una gira por el continente europeo, el cantante se reencontró con su viejo amor, aunque aún se desconoce si acercaron las partes para volver a estar en pareja. “En 2023 ellos se separaron, pero ahora los vieron juntos. No sé si como amigos o novios, pero están juntos viéndose de nuevo. Ella vino de acompañante, no para cantar con él. Quizás nunca se separaron como se creía”, cerró el periodista.