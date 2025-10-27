Qué se sabe del noviazgo de Katy Perry y Justin Trudeau
La cantante y el ex primer ministro canadiense oficializaron su relación con una aparición pública en París; el vínculo que se oficializó tras meses de rumores
Katy Perry y Justin Trudeau, el ex primer ministro canadiense, oficializaron su vínculo el sábado 25 de octubre con una primera aparición pública como pareja en París. La salida pone fin a tres meses de especulaciones y confirma los detalles del noviazgo: ambos se mostraron tomados de la mano a su llegada al cabaret Crazy Horse, un gesto que formaliza la relación ante la prensa.
El vínculo entre la artista pop y el político comenzó a tomar forma a finales de julio de 2025. El punto de partida de los rumores fue Montreal, Canadá, cuando Katy Perry se encontraba en la ciudad como parte de su gira mundial, Lifetimes. Su llegada a Canadá ocurrió poco tiempo después de la finalización de su compromiso con el actor Orlando Bloom. Justin Trudeau, por su parte, ya estaba separado de su esposa, Sophie Grégoire.
El primer encuentro documentado por la prensa fue un paseo en el Mount Royal Park. Luego, ambos compartieron una cena íntima en un restaurante de la ciudad. El portal TMZ publicó las primeras imágenes de la pareja. Estas fotografías iniciales generaron especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Días después, Trudeau asistió junto a su hija a un concierto de Perry en el Bell Centre.
Fuentes cercanas a la pareja describieron la interacción inicial como una “conexión instantánea” basada en una admiración mutua. Perry y Trudeau comparten un perfil público de activismo y compromiso social. Según allegados, el exmandatario se mostró impresionado por la energía y el idealismo de la cantante. Ella, a su vez, encontró en el político un hombre “interesante” desde el punto de vista intelectual y de gran “calidad” humana. La atracción se habría fundamentado en conversaciones sobre cultura y educación.
Meses de discreción y la confirmación en el mar
Tras los primeros encuentros, la pareja mantuvo un perfil bajo durante varios meses. La agenda de Perry con su gira internacional y las nuevas responsabilidades de Trudeau luego de su cargo público condicionaron el ritmo de la relación. La distancia y los compromisos profesionales obligaron a un romance discreto y paciente. Ambos se mostraron muy interesados el uno en el otro, aunque las reuniones dependían de los breves períodos de descanso de la artista entre sus conciertos.
El secretismo finalizó a mediados de octubre. Las fotografías publicadas por el Daily Mail mostraron a la pareja en una situación inequívoca. Las imágenes capturaron a Perry y Trudeau en un beso a bordo del yate de la artista, The Caravelle. El encuentro ocurrió frente a la costa de Santa Bárbara, California, durante unas vacaciones secretas. Las fotos confirmaron el romance con gestos de afecto que demostraban una química evidente.
Incluso la propia artista hizo una referencia sutil a su nueva relación durante un concierto en Londres. En un intercambio con el público, bromeó sobre su decisión de no enamorarse más de hombres británicos. El comentario fue una clara alusión a su exesposo, el actor Russell Brand.
París: el blanqueo oficial en el cumpleaños de la artista
La confirmación pública y definitiva ocurrió en un escenario internacional. La pareja eligió París para su primera aparición oficial, que coincidió con el cumpleaños número 41 de Katy Perry. El evento se produjo el 25 de octubre, solo cuatro días después de un concierto que la cantante ofreció en Berlín.
Esa noche, ambos disfrutaron de una cena y un espectáculo en el icónico cabaret Crazy Horse. A la salida del lugar, caminaron tomados de la mano y sonrieron ante los flashes de los paparazzi y el saludo de los fans presentes. Perry lució un vestido rojo, mientras que el exmandatario vistió un elegante traje negro. Fue la primera vez que se presentaron ante el mundo como una pareja formal, lo que selló su historia con un gesto definitivo.
