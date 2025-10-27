Qué se sabe del noviazgo de Katy Perry y Justin Trudeau

Katy Perry y Justin Trudeau, el ex primer ministro canadiense, oficializaron su vínculo el sábado 25 de octubre con una primera aparición pública como pareja en París. La salida pone fin a tres meses de especulaciones y confirma los detalles del noviazgo: ambos se mostraron tomados de la mano a su llegada al cabaret Crazy Horse, un gesto que formaliza la relación ante la prensa.

Katy Perry y Justin Trudeau oficializan su romance

Qué se sabe del noviazgo de Katy Perry y Trudeau

El vínculo entre la artista pop y el político comenzó a tomar forma a finales de julio de 2025. El punto de partida de los rumores fue Montreal, Canadá, cuando Katy Perry se encontraba en la ciudad como parte de su gira mundial, Lifetimes. Su llegada a Canadá ocurrió poco tiempo después de la finalización de su compromiso con el actor Orlando Bloom. Justin Trudeau, por su parte, ya estaba separado de su esposa, Sophie Grégoire.

La pareja oficializó su relación durante la celebración del cumpleaños número 41 de la cantante Best Image/The Grosby Group - Best Image/The Grosby Group

El primer encuentro documentado por la prensa fue un paseo en el Mount Royal Park. Luego, ambos compartieron una cena íntima en un restaurante de la ciudad. El portal TMZ publicó las primeras imágenes de la pareja. Estas fotografías iniciales generaron especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Días después, Trudeau asistió junto a su hija a un concierto de Perry en el Bell Centre.

Fuentes cercanas a la pareja describieron la interacción inicial como una “conexión instantánea” basada en una admiración mutua. Perry y Trudeau comparten un perfil público de activismo y compromiso social. Según allegados, el exmandatario se mostró impresionado por la energía y el idealismo de la cantante. Ella, a su vez, encontró en el político un hombre “interesante” desde el punto de vista intelectual y de gran “calidad” humana. La atracción se habría fundamentado en conversaciones sobre cultura y educación.

Perry y Trudeau se presentaron tomados de la mano ante los paparazzi en la capital francesa TMZ

Meses de discreción y la confirmación en el mar

Tras los primeros encuentros, la pareja mantuvo un perfil bajo durante varios meses. La agenda de Perry con su gira internacional y las nuevas responsabilidades de Trudeau luego de su cargo público condicionaron el ritmo de la relación. La distancia y los compromisos profesionales obligaron a un romance discreto y paciente. Ambos se mostraron muy interesados el uno en el otro, aunque las reuniones dependían de los breves períodos de descanso de la artista entre sus conciertos.

El secretismo finalizó a mediados de octubre. Las fotografías publicadas por el Daily Mail mostraron a la pareja en una situación inequívoca. Las imágenes capturaron a Perry y Trudeau en un beso a bordo del yate de la artista, The Caravelle. El encuentro ocurrió frente a la costa de Santa Bárbara, California, durante unas vacaciones secretas. Las fotos confirmaron el romance con gestos de afecto que demostraban una química evidente.

Katy Perry cortó poco antes de comenzar su noviazgo con Tradeau Dave Benett/VF25 - WireImage

Incluso la propia artista hizo una referencia sutil a su nueva relación durante un concierto en Londres. En un intercambio con el público, bromeó sobre su decisión de no enamorarse más de hombres británicos. El comentario fue una clara alusión a su exesposo, el actor Russell Brand.

El exprimer ministro también está recientemente preparado ODD ANDERSEN - AFP

París: el blanqueo oficial en el cumpleaños de la artista

La confirmación pública y definitiva ocurrió en un escenario internacional. La pareja eligió París para su primera aparición oficial, que coincidió con el cumpleaños número 41 de Katy Perry. El evento se produjo el 25 de octubre, solo cuatro días después de un concierto que la cantante ofreció en Berlín.

Esa noche, ambos disfrutaron de una cena y un espectáculo en el icónico cabaret Crazy Horse. A la salida del lugar, caminaron tomados de la mano y sonrieron ante los flashes de los paparazzi y el saludo de los fans presentes. Perry lució un vestido rojo, mientras que el exmandatario vistió un elegante traje negro. Fue la primera vez que se presentaron ante el mundo como una pareja formal, lo que selló su historia con un gesto definitivo.

