Qué veo en Netflix: las mejores series y películas para ver este fin de semana del 31 de mayo y 1 de junio

Tras la vorágine de la semana, el sábado y domingo se presentan como un oasis de tranquilidad, y nada mejor que disfrutarlo en el cálido refugio del hogar. Si tu plan es sumergirte en una maratón de entretenimiento, Netflix ya elaboró su ranking de las series y películas más aclamadas en Argentina, listas para ser devoradas durante las próximas 48 horas.

A continuación, la lista de las producciones más requeridas por los suscriptores para que elegir no sea un dolor de cabeza:

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Sirenas (2025)

Comedia/Drama. Devon está preocupado por la espeluznante relación de su hermana Simone con su nueva jefa, la multimillonaria Michaela, y decide que es hora de intervenir. Duración: 5 episodios. Ver Sirenas.

Sirenas, tráiler oficial

2. Valle salvaje (2024)

Drama. Tras la muerte de su padre, la joven Adriana descubre que, como consecuencia de un pacto secreto, deberá viajar hasta Valle Salvaje, en el norte de España, para casarse con un desconocido. Un oscuro secreto la persigue hasta el remoto valle. Duración: dos temporadas. Ver Valle Salvaje.

Valle Salvaje, tráiler

3. Los secretos que ocultamos (2025)

Suspenso/Drama. Cuando la niñera de su vecina desaparece en un barrio acomodado, Cecilie busca respuestas y descubre secretos que destrozan su mundo perfecto. Duración: seis episodios. Ver Los secretos que ocultamos.

Los secretos que ocultamos - Tráiler oficial - Netflix

4. El Eternauta (2025)

Ciencia ficción/Suspenso. Una noche de verano en Buenos Aires, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas en sus casas. Versión contemporánea basada en la novela gráfica homónima. Duración: 6 episodios. Ver El Eternauta.

El Eternauta, en Netflix: el tráiler de la serie con Ricardo Darín

5. Legado (2025)

Drama. Federico Seligman se retira de sus empresas de comunicación para recuperarse de una enfermedad. A su vuelta, descubrirá que sus hijos se convierten en unos desconocidos y están llevando los negocios por un rumbo que él detesta. Duración: 8 episodios. Ver Legado.

Legado, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Gato con botas: el último deseo (2022)

Aventura/Comedia. El Gato con botas descubre que, debido a su pasión por la aventura, gastó ya 8 de sus 9 vidas. Por tanto, emprende un peligroso viaje en busca del legendario Último Deseo para solicitar que le restauren las vidas que ya perdió. Duración: 1 h 42 min. Ver Gato con botas: el último deseo.

El gato con botas: el último deseo, tráiler oficial

2. Aquaman y el reino perdido (2023)

Acción/Fantasía. Arthur se ve obligado a sacar de prisión a su hermanastro, Orm, para que lo ayude a detener a Kane, quien atacó a Atlantis tras encontrar un tridente negro que lo posee y le da la fuerza para vengar la muerte de su padre. Duración: 1 h 55 min. Ver Aquaman y el reino perdido.

Aquaman y el reino perdido, tráiler oficial

3. La calle del terror: la reina del baile (2025)

Suspenso/Terror. La impopular Lori comienza una competencia a muerte por obtener el primer lugar en el baile de graduación de Shadyside. Duración: 1 h 30 min. Ver La calle del terror: la reina del baile.

La calle del terror: la reina del baile, tráiler oficial

4. Nonnas (2025)

Comedia. Vince Vaughn lidera un reparto estelar en esta historia basada en hechos reales sobre un hombre que abre un restaurante y contrata a abuelas italianas como cocineras. Duración: 1 h 54 min. Ver Nonnas.

Nonnas, la nueva película de Netflix con Vince Vaughn y Susan Sarandon

5. Fuera de pista 2 (2025)

Comedia/Drama. Ahora que Lisa ya no bebe y lleva una vida familiar con su hija Elvira y su novio Anders, se propone participar con su hermano Daniel en Vätternrundan, una carrera ciclista de 315 km. Pero cuando Daniel se entera de que Klara, su mujer, quiere el divorcio, cambia de idea y decide participar en la carrera con ella. Lisa, por su parte, no tiene claro si comprar una casa y casarse con Anders porque cree que no está a la altura. Mientras Daniel y Klara intentan salvar su relación, Lisa comienza a tontear con un antiguo novio. Se vienen curvas para las dos parejas, y no solo metafóricamente... Duración: 1 h 37 min. Ver Fuera de pista 2.