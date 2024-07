Qué ver en Netflix Argentina: el ranking de las mejores películas para disfrutar el fin de semana del 13 y 14 de julio

Escuchar

Ante la llegada del frío polar, tanto en el norte como en el sur de la Argentina no hay mejor plan que quedarse en casa viendo alguna película. Si no sabés cuál elegir para deleitarte durante este fin de semana, Netflix ya tiene el ranking de los contenidos más vistos a nivel país que no te dejarán levantarte del sillón y terminarás maratoneando.

A continuación, el top ten de los films, con sus respectivos tráileres y toda la información; desde estrenos esperados hasta clásicos de siempre:

1. Desaparecidos en la noche (2024)

Suspenso/Drama. Un padre inmerso en un divorcio problemático emprende una peligrosa misión cuando sus hijos desaparecen sin dejar rastro de su aislada casa de campo. Duración: 1 h 32 min. Ver Desaparecidos en la noche.

2. Goyo (2024)

Drama/Romance. Un hombre con Asperger, Goyo, trabaja como guía del Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, pero su rutina cambia cuando llega Eva, la nueva guardia de seguridad, y ambos se enamoran. Duración: 1 h 47 min. Ver Goyo.

3. Un detective suelto en Hollywood 4 (2024)

Acción/Aventura. Cuando la vida de su hija se ve amenazada, el bromista detective Axel Foley se une a un nuevo socio y algunos viejos amigos para aumentar la presión sobre una conspiración. Duración: 1 h 57 min. Ver Un detective suelto en Hollywood 4.

4. El Justiciero (2014)

Acción/Suspenso. Robert McCall, un antiguo comando de operaciones especiales que fingió su propia muerte, se ve obligado a salir de su retiro para salvar la vida de Teri, una joven que se encuentra en manos de unos mafiosos rusos ultra violentos. Duración: 2 h 12 min. Ver El Justiciero.

5. Un asunto familiar (2024)

Comedia/Romance. Zara está harta de trabajar para Chris, una estrella de cine, así que renuncia. Él va a buscarla a su casa para pedirle que vuelva, pero Zara no está y le abre la puerta Brooke, la madre de ella. Entre ellos dos surge una atracción irresistible. Duración 1 h y 54 min. Ver Un asunto familiar.

6. Sing 2 ¡Ven y Canta de Nuevo! (2021)

Infantil/Musical. Buster Moon y su elenco de animales artistas se preparan para lanzar un deslumbrante espectáculo escénico en la capital mundial del entretenimiento. Solo hay un problema: debe convencer a la estrella de rock más solitaria del mundo de unirse a ellos. Duración: 1 h y 50 min. Ver Sing 2 ¡Ven y Canta de Nuevo!

7. Una casa patas para arriba (2007)

Infantil/Comedia. Nick y Suzanne deciden mudarse a los suburbios para vivir mejor con sus hijos, Lindsey y Kevin. El arquitecto al que acuden para que renueve su casa tiene una forma muy singular de hacer negocios, complicando la mudanza de la familia. Las cosas se salen de control cuando se enfrenta a Nick por su relación con Suzanne y los niños. Duración: 1 h 32 min. Ver Una casa patas para arriba.

8. La era de hielo 3: el origen de los dinosaurios (2009)

Aventura/Comedia. Manny, el mamut, y Diego, el tigre dientes de sable, emprenden una misión de rescate para salvar a Sid, el perezoso, de una furiosa madre tiranosaurio. Duración: 1 h 34 min. Ver La era de hielo 3: el origen de los dinosaurios.

9. Cásate conmigo (2022)

Romance/Comedia. Una estrella del pop descubre que su prometido la engaña momentos antes de su gran boda, así que decide casarse con un completo desconocido del público, sin darse cuenta de que sus vidas, quizá, van a quedar unidas para siempre. Duración 1 h y 54 min. Ver Cásate conmigo.

10. Políticamente incorrectos (2024)

Romance/Comedia. Laura y Pablo están dispuestos a revolcarse en el fango político para conseguir la victoria de sus respectivos líderes. Pero como ocurre siempre en política, nada sale como se espera. Duración: 1 h 31 min. Ver Políticamente incorrectos.

