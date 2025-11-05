Cuándo se estrena la tercera temporada de Envidiosa

La comedia dramática argentina, protagonizada por Griselda Siciliani, regresa en noviembre a Netflix. La plataforma de streaming presentó un adelanto de los desafíos que enfrentará su protagonista y las figuras que se suman al elenco. La serie, creada por Adrian Suar con el guion de Carolina Aguirre, tendrá diez episodios.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Envidiosa?

Netflix anunció que la tercera temporada de Envidiosa se estrenará el 19 de noviembre, tras nueve meses del lanzamiento de su segunda temporada. La noticia llegó acompañada de un nuevo tráiler que adelanta los desafíos que enfrentará Vicky, el personaje interpretado por Griselda Siciliani.

Envidiosa tercera temporada, tráiler oficial

Los desafíos de Vicky en la nueva temporada

Esta nueva temporada mostrará a Vicky en una etapa de madurez luego de superar algunas inseguridades. Su relación con Matías, interpretado por Esteban Lamothe, se consolida, pero la vida en pareja plantea nuevos retos. Los celos, la maternidad y la presión por el éxito profesional pondrán a prueba a la protagonista.

Para afrontar este momento, Vicky continuará su terapia con Fernanda, interpretada por Lorena Vega, la psicóloga que se convirtió en un personaje clave de la serie. La estabilidad emocional se verá amenazada y la protagonista deberá luchar por sus deseos sin perder el equilibrio.

El nuevo elenco de Envidiosa

El elenco principal de Envidiosa está encabezado por Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, con la participación de Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.

Esta temporada contará con invitados especiales como María Abadi, Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán, Agustina Suásquita (Papry), José ‘El Purre’ Giménez Zapiola, Julieta Cardinali y Sebastián Wainraich. La participación más esperada es la de Nicki Nicole, quien hará su debut actoral interpretando a “Virtudes”.

La reacción ante la nueva temporada

Tras el anuncio de la plataforma, los protagonistas de la tira compartieron su entusiasmo en redes sociales. Griselda Siciliani replicó en sus stories de Instagram el posteo de Netflix. En el mismo, Esteban Lamothe comentó con un emoji de corazón.

Los fanáticos de la serie también expresaron su alegría en las redes. Algunos de los comentarios destacados fueron: “Griselda es de otro level, qué actriz excelente, por favor”; “Vuelve mi relación amor/odio con Vicky”; “Amo la relación con la psicóloga, esa interacción es de lo mejor de la serie, amoooo” y “Se ve muy bien. Ya es otra etapa, qué bueno. Y si están Lorena Vega, Urtizberea, Bellati y Pilar Gamboa, todo vale la pena. Qué colección de actrices maravillosas”.

Griselda Siciliani y su visión sobre el personaje

Griselda Siciliani habló sobre el éxito de Envidiosa en el programa Otro día perdido (eltrece) conducido por Mario Pergolini. “Estás en un gran momento. ¿Te lo esperabas?”, le preguntó el periodista, a lo que ella le respondió: “Tremendo... Supongo que es una combinación de todo. Es un elenco espectacular, o sea, soñado. El guion… creo que es una fórmula medio mágica, que si supiéramos cómo es, la haríamos siempre“.

Sobre su papel, la intérprete bromeó: “El personaje. Que es una mier**”. En ese momento, Mario Pergolini agregó: “Claro, es medio una basura de persona”. Por lo que la actriz redobló la apuesta: “En la segunda temporada es más basura todavía. La tercera siento que es más pollito mojado”.

