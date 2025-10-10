Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para ver este fin de semana del 11 y 12 de octubre

Se acerca el fin de semana y la lista de lo que planeamos hacer ocupa el primer lugar. Desde salidas con amigos o familia, hasta una caminata o paseo en auto, moto o bicicleta; eso que esperamos hacer sin estar pendientes de las agujas del reloj. Entre esos planes, también hay uno que muchos disfrutan: deleitarse con el mejor contenido de Netflix.

A continuación, las cinco mejores series y películas del gigante del streaming para que elegir qué ver no se convierta en un dolor de cabeza.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Animal (2025)

Comedia/Animal. Antón es un veterinario rural gallego que se ve obligado a aceptar un trabajo en una tienda-boutique para mascotas dirigida por su sobrina Uxía, junto a quien descubrirá que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro. Duración: nueve episodios. Ver Animal.

Animal, tráiler oficial

2. Monstruo: la historia de Ed Gein (2025)

Drama/Terror. En los campos del Wisconsin rural de los años 50, un hombre solitario, amable y aparentemente inofensivo llamado Eddie Gein vivía en una granja en ruinas, donde ocultaba una “casa de los horrores” tan espeluznante que redefiniría la pesadilla americana. Impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los perversos crímenes de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo, lo que dejó un legado macabro que engendró monstruos en la ficción creados a su imagen, y encendiendo una obsesión cultural por los criminales psicológicamente desviados. Duración: ocho episodios. Ver Monstruo: la historia de Ed Gein.

Montruos: La historia de Ed Gein, tráiler oficial

3. Néro (2025)

Drama/Época. En la Francia de 1504, Néro, un asesino frío y despiadado, se encuentra inesperadamente con Perla, la hija que abandonó al nacer. Perseguidos por fuerzas siniestras, ambos emprenden un viaje plagado de peligros acompañados por un grupo tan dispar como imprevisible. A lo largo del camino, Néro debe enfrentarse a sí mismo y decidir si se aferra a la venganza o se atreve a buscar la redención. Duración: ocho episodios. Ver Néro.

Néro, tráiler oficial

4. Verdaderamente aterrador (2025)

Terror/Sobrenatural. Este documental explora experiencias de personas que fueron testigos de convivir con fenómenos paranormales en sus propios hogares y que pusieron en riesgo sus vidas. Duración: cinco episodios. Ver Verdaderamente aterrador.

Verdaderamente aterrador, tráiler oficial

5. Incontrolables (2025)

Suspenso/Drama. Una policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática (pero peligrosa) fundadora no son lo que aparentan. Duración: ocho episodios. Ver Incontrolables.

Incontrolables, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Caramelo (2025)

Suspenso/Drama. Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef encuentra consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas. Duración: 1 h 40 min. Ver Caramelo.

Caramelo, tráiler oficial

2. Godzilla y Kong: El nuevo imperio (2024)

Acción/Ciencia ficción. Godzilla y Kong se enfrentan a una amenaza colosal escondida en lo profundo del planeta, lo que desafía su propia existencia y la supervivencia de la raza humana. Duración: 1 h 55 min. Ver Godzilla y Kong: El nuevo imperio.

Godzilla y Kong: el nuevo imperio, tráiler oficial

3. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.

Tráiler oficial de la película Las guerreras del K-pop

4. Lilo, Lilo, Cocodrilo (2022)

Infantil/Musical. La familia Primm se muda a Nueva York, donde Josh, el pequeño de la casa, tiene problemas para adaptarse a la escuela y hacer amigos. Todo cambia cuando Josh conoce a Lilo, un cocodrilo al que le apasiona la música, bañarse y el caviar. Duración: 1 h 46 min. Ver Lilo, Lilo, Cocodrilo.

Lilo, Lilo, Cocodrilo, tráiler oficial

5. Rockstar: Duki desde el fin del mundo (2025)

Documental/Biográfico. Una mirada única al universo íntimo del artista argentino que transformó su historia personal en un fenómeno cultural de alcance global. En un momento bisagra de su carrera y su identidad artística, Mauro se encuentra en pleno cambio de piel y se enfrenta a sus demonios internos para llevar adelante la historia de Duki y del movimiento que representa. ¿Quién es Mauro y quién es Duki en definitiva? Con imágenes inéditas, este documental sigue el recorrido de un referente que personifica el espíritu de un fenómeno colectivo de la música urbana. Duración: 1 h 42 min. Ver Rockstar: Duki desde el fin del mundo.